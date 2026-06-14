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14. júna 2026
Radačovský môže byť krátko po vymenovaní odvolaný, Pellegrini zdôraznil dôležitosť funkcie veľvyslanca
Tagy: Cyprus Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Prezident Slovenskej republiky Taliansko Veľvyslanci
Prezident vysvetlil, prečo nebol Radačovský ešte vymenovaný za veľvyslanca na Cypre. Ak Miroslav Radačovský nebude vedieť ...
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14.6.2026 (SITA.sk) - Prezident vysvetlil, prečo nebol Radačovský ešte vymenovaný za veľvyslanca na Cypre.
Ak Miroslav Radačovský nebude vedieť plnohodnotne vykonávať funkciu veľvyslanca, môže byť krátko po vymenovaní odvolaný. Uviedol to prezident Peter Pellegrini v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Prezident na úvod vysvetlil, prečo nebol Radačovský ešte vymenovaný za veľvyslanca na Cypre, aj keď k tomu malo dôjsť už tento týždeň. Termín ceremónie podľa jeho slov nebol zrušený, pretože nebol ešte ani stanovený.
„Ja dôsledne trvám na tom, aby pri vymenovávaní veľvyslancov bol prítomný aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), keďže on je ten, ktorý predkladá na vládu návrh na jednotlivých kandidátov. Minister bol ale tento týždeň na zahraničnej ceste v Afrike,“ vysvetlil prezident s tým, že na svoje vymenovanie nečakajú len Peter Kmec a Radačovský, ale aj iní. K ich vymenovaniu by mohlo dôjsť v priebehu budúceho týždňa.
Prezident zdôraznil, že vymenovanie veľvyslanca je dlhý proces, ktorý má svoje pravidlá. Nestačí pritom, aby kandidát prešiel vládou. Musí absolvovať vypočutie vo výbore, prejsť bezpečnostnou previerkou a musí byť akceptovaný aj protistranou.
„To nie je len rozhodnutie slovenskej vlády, ale aj čakanie na rozhodnutie vlády, prezidenta, premiéra alebo ministerstva zahraničných vecí tej krajiny, do ktorej veľvyslanec pôjde,“ doplnil Pellegrini a informoval, že všetci kandidáti na veľvyslancov boli uznaní aj protistranou a boli schválení.
To podľa neho nie je tiež automatika, pretože krajina môže nomináciu odmietnuť. To však nie je prípad Kmeca ani Radačovského. Pellegrini doplnil, že veľvyslanec je vyslaný do krajiny, aby reprezentoval krajinu, jej záujmy a plnil si svoje úlohy najlepšie, ako vie. Mal by spĺňať všetky predpoklady.
„Na druhej strane ale treba povedať, že ak by veľvyslanec nedokázal naplniť svoj mandát a preukázalo by sa, že nie je schopný ho vykonávať, kedykoľvek ho môžem na návrh vlády ako prezident následne odvolať. Nechajte mi ešte pár dní čas. Nebudem rozhodovať na základe atmosféry a tlaku niektorých politických strán. Budem ešte komunikovať s ministrom zahraničných vecí a predsedom vlády a uvidím nakoniec, ako rozhodnem,“ uviedol prezident.
Prezident nemá po formálnej stránke žiadne výhrady, keďže obaja nominovaní veľvyslanci splnili podmienky. To čo však má, sú osobnostné výhrady v prípade Radačovského. Problémom je podľa slov prezidenta jeho spôsob prejavu, ktorý predviedol na vypočutí výboru.
„Ak by mal byt vymenovaný za veľvyslanca, dôrazne by som s ním hovoril o tom, že jeho vyjadrovanie, jazyk a spôsoby musia pôsobiť inak a musia byť zodpovedajúce postu veľvyslanca. Tam už potom nie je poslancom, ktorý môže reagovať aj humorne,“ povedal prezident.
Gestá, ako napríklad vypustenie holubice, by podľa neho boli neprípustné. Keď bude Radačovský vymenovaný a vo svojej funkcii zlyhá, nebude podľa prezidenta najmenší problém ho stiahnuť späť aj krátko po vymenovaní.
Ak ide o Kmeca a jeho vymenovanie za veľvyslanca, voči tomu nemá prezident žiadne výhrady. Talianska strana si podľa jeho slov pozorne Kmeca preverovala. Sám je presvedčený, že ako kariérny diplomat stopercentne spĺňa podmienky.
„Nemám pocit, že by talianska strana dnes spochybňovala jeho kompetencie,“ doplnil Pellegrini a uzavrel, že s Radačovským budú ešte hovoriť. Ten ich musí uistiť, že bude v plnej miere pôsobiť ako diplomat a prestane byť poslancom a politikom.
Zdroj: SITA.sk - Radačovský môže byť krátko po vymenovaní odvolaný, Pellegrini zdôraznil dôležitosť funkcie veľvyslanca © SITA Všetky práva vyhradené.
Ak Miroslav Radačovský nebude vedieť plnohodnotne vykonávať funkciu veľvyslanca, môže byť krátko po vymenovaní odvolaný. Uviedol to prezident Peter Pellegrini v relácii Politika 24 televízie JOJ 24. Prezident na úvod vysvetlil, prečo nebol Radačovský ešte vymenovaný za veľvyslanca na Cypre, aj keď k tomu malo dôjsť už tento týždeň. Termín ceremónie podľa jeho slov nebol zrušený, pretože nebol ešte ani stanovený.
„Ja dôsledne trvám na tom, aby pri vymenovávaní veľvyslancov bol prítomný aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), keďže on je ten, ktorý predkladá na vládu návrh na jednotlivých kandidátov. Minister bol ale tento týždeň na zahraničnej ceste v Afrike,“ vysvetlil prezident s tým, že na svoje vymenovanie nečakajú len Peter Kmec a Radačovský, ale aj iní. K ich vymenovaniu by mohlo dôjsť v priebehu budúceho týždňa.
Vymenovanie veľvyslanca je dlhý proces
Prezident zdôraznil, že vymenovanie veľvyslanca je dlhý proces, ktorý má svoje pravidlá. Nestačí pritom, aby kandidát prešiel vládou. Musí absolvovať vypočutie vo výbore, prejsť bezpečnostnou previerkou a musí byť akceptovaný aj protistranou.
„To nie je len rozhodnutie slovenskej vlády, ale aj čakanie na rozhodnutie vlády, prezidenta, premiéra alebo ministerstva zahraničných vecí tej krajiny, do ktorej veľvyslanec pôjde,“ doplnil Pellegrini a informoval, že všetci kandidáti na veľvyslancov boli uznaní aj protistranou a boli schválení.
To podľa neho nie je tiež automatika, pretože krajina môže nomináciu odmietnuť. To však nie je prípad Kmeca ani Radačovského. Pellegrini doplnil, že veľvyslanec je vyslaný do krajiny, aby reprezentoval krajinu, jej záujmy a plnil si svoje úlohy najlepšie, ako vie. Mal by spĺňať všetky predpoklady.
Nominovaní splnili podmienky
„Na druhej strane ale treba povedať, že ak by veľvyslanec nedokázal naplniť svoj mandát a preukázalo by sa, že nie je schopný ho vykonávať, kedykoľvek ho môžem na návrh vlády ako prezident následne odvolať. Nechajte mi ešte pár dní čas. Nebudem rozhodovať na základe atmosféry a tlaku niektorých politických strán. Budem ešte komunikovať s ministrom zahraničných vecí a predsedom vlády a uvidím nakoniec, ako rozhodnem,“ uviedol prezident.
Prezident nemá po formálnej stránke žiadne výhrady, keďže obaja nominovaní veľvyslanci splnili podmienky. To čo však má, sú osobnostné výhrady v prípade Radačovského. Problémom je podľa slov prezidenta jeho spôsob prejavu, ktorý predviedol na vypočutí výboru.
„Ak by mal byt vymenovaný za veľvyslanca, dôrazne by som s ním hovoril o tom, že jeho vyjadrovanie, jazyk a spôsoby musia pôsobiť inak a musia byť zodpovedajúce postu veľvyslanca. Tam už potom nie je poslancom, ktorý môže reagovať aj humorne,“ povedal prezident.
Prezident nemá voči Kmecovi výhrady
Gestá, ako napríklad vypustenie holubice, by podľa neho boli neprípustné. Keď bude Radačovský vymenovaný a vo svojej funkcii zlyhá, nebude podľa prezidenta najmenší problém ho stiahnuť späť aj krátko po vymenovaní.
Ak ide o Kmeca a jeho vymenovanie za veľvyslanca, voči tomu nemá prezident žiadne výhrady. Talianska strana si podľa jeho slov pozorne Kmeca preverovala. Sám je presvedčený, že ako kariérny diplomat stopercentne spĺňa podmienky.
„Nemám pocit, že by talianska strana dnes spochybňovala jeho kompetencie,“ doplnil Pellegrini a uzavrel, že s Radačovským budú ešte hovoriť. Ten ich musí uistiť, že bude v plnej miere pôsobiť ako diplomat a prestane byť poslancom a politikom.
Zdroj: SITA.sk - Radačovský môže byť krátko po vymenovaní odvolaný, Pellegrini zdôraznil dôležitosť funkcie veľvyslanca © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Cyprus Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Prezident Slovenskej republiky Taliansko Veľvyslanci
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