Pellegrini vyzval Sulíka, aby ozrejmil prečo by sa predčasné voľby mali konať až v septembri (video)

30.1.2023 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda strany Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrin i vyzval predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka, aby ozrejmil, prečo by sa predčasné parlamentné voľby mali konať až 30. septembra.„Vyzývam predsedu SaS Richarda Sulíka a poslancov SaS, aby predstúpili pred slovenskú verejnosť a povedali, prečo sa rozhodli, že dočasne poverený premiér SR Eduard Heger a poslanec NR SR Igor Matovič (obaja OĽaNO) budú túto krajinu przniť ešte deväť mesiacov," vyzval predseda Hlasu-SD na pondelkovej tlačovej besede.Júnový termín podporujú podľa Pellegriniho poslanci celej opozície, podporuje ho aj jeden z bývalých koaličných partnerov hnutie Sme rodina a na ústavnú väčšinu stačia len hlasy strany Sloboda a Solidarita (SaS).„Hlas-SD má jedenásť poslancov, Sme rodina 18 poslancov, Smer-SD 27 poslancov, hnutie Republika päť poslancov, strana Život-NS má troch poslancov, strana Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko má sedem poslancov. Dokopy to je 71 poslancov, ku ktorým, ak sa pridá 20 poslancov SaS, tak máme 91 hlasov," skonštatoval.Pellegrini zároveň dodal, že v parlamente existujú i nezaradení poslanci, ktorí podľa neho nemajú problém s júnovým termínom.Pellegrini dodal, že politici za posledné dni a týždne neriešia záujmy slovenských občanov, ale svoje politické záujmy. Ako ďalej uviedol, v záujme občanov je nemať v týchto ťažkých časoch vládu bez mandátu a právomocí, a v záujme ľudí je podľa Pellegriniho taktiež mať voľby v čo najskoršom možnom termíne.„Júnový termín predčasných parlamentných volieb podporujú viac ako dve tretiny opýtaných ľudí, ktorí súhlasili s predčasnými voľbami," tvrdí predseda hlasu.Oproti zájmom ľudí stoja podľa Pellegriniho spomínané politické záujmy. Tvrdí, že politické strany nútia časť poslancov vládnej koalície hlasovať za termín 30. september.„Záujmom politických strán je taktiež zozbierať niekoľko miliónov zo štátnej kasy, pretože ak budú voľby až v septembri, tak do straníckych pokladníc natečie ešte tri a pol milióna eur," vysvetlil nezaradený poslanec.