Dzurinda podľa politológa viac voličov odpudzuje ako priťahuje. Čo bude dôležité pre Modrú koalíciu?

30.1.2023 (Webnoviny.sk) - Pre Modrú koalíciu bude kľúčové nájsť kvalitného lídra a zlomiť k spolupráci KDH . Pre agentúru SITA to povedal politológ Michal Cirner „Ak by sa podarilo dohodnúť s KDH, je to päť až sedem percent hlasov, ktoré sa môžu na to nabaliť a z malej strany by sa stal relevantný hráč," skonštatoval.Dôležité pre získanie voličov bude aj to, kto bude lídrom Modrej koalície, pretože Mikuláš Dzurinda podľa Cirnera viac voličov odpudzuje ako priťahuje.Ako povedal, Dzurinda má svoju skupinu sympatizantov, čo môže priniesť nejaké percentá, no je takisto veľmi kontroverzný politik, ako napríklad aj Robert Fico či Igor Matovič a má veľkú nedôveru u verejnosti.„Dôležité je preto pritiahnutie nejakého lídra, ako je napríklad pán Korčok . U nás sú strany veľmi personalizované, to znamená, že volič ani tak nevolí strany, ale volí Fica, Sulíka, Matoviča ," zdôvodnil Cirner.Dzurinda podľa neho ukázal svoje kvality a pozitíva, ale z obdobia jeho vlád sú známe aj rôzne negatíva, ktoré proti nemu budú v predvolebnom súboji používať jeho oponenti.Podľa Cirnera sa zatiaľ nedá odhadnúť, ktorou cestou sa bude uberať poverený premiér Eduard Heger „Doteraz nie je jasné, či opustí OĽaNO, či založí nejakú novú politickú stranu alebo sa pridá ku KDH či Modrej koalícii. Myslím si, že ak bude lídrom, tak len vlastnej strany," odhaduje Cirner. Zároveň si nemyslí, že by v Modrej koalícii počítali s Hegerom ako lídrom, pretože zosobňuje marazmus posledných troch rokov a bol blízkym spolupracovníkom Igora Matoviča.Napriek tomu má Heger podľa politológa potenciál, keďže má svojich voličov a ako poverený predseda vlády je viditeľný.„Čo sa týka spájania demokratických strán od stredu napravo, možno umiernených konzervatívcov a umiernených liberálov, treba si počkať na relevantné prieskumy verejnej mienky a potom môže nastať nejaká tá synergia a efekt snehovej gule, ktorá sa nabaľuje," uzavrel Cirner.