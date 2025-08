Pellegrini zablahoželal poľskému prezidentovi Nawrockému, vyjadril aj svoju pripravenosť rozvíjať vzájomné vzťahy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Triumf Nawrockého

Analytici očakávajú ešte napätejšie vzťahy

6.8.2025 (SITA.sk) - Prezident SR Peter Pellegrini zablahoželal poľskému prezidentovi Karolovi Nawrockému pri príležitosti jeho stredajšej inaugurácie a pozval ho na oficiálnu návštevu Slovenska. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR Pellegrini poľskému prezidentovi v súvislosti s jeho nástupom do funkcie adresoval blahoprajný telegram. Nawrockému zaželal veľa zdravia, odhodlania a úspechov pri napĺňaní mandátu. Pellegrini súčasne vyjadril svoju pripravenosť rozvíjať a posilňovať slovensko-poľské vzťahy."Verím, že vzťahy medzi Slovenskom a Poľskom budú naďalej nadštandardné, a že v kľúčových otázkach, ktoré súvisia s dynamickými zmenami v regióne aj vo svete, vždy nájdeme konsenzus," povedal Pellegrini, ktorý verí, že krajiny spoločne využijú všetky príležitosti, ktoré spolupráca ponúka, a to aj v rámci vyšehradskej skupiny, Iniciatívy Troch morí, Bukureštskej deviatky a tiež v rámci EÚ a NATO. Pellegrini zároveň pozval poľského prezidenta na oficiálnu návštevu Slovenska s cieľom pokračovať v otvorenom a vecnom dialógu.Po stredajšej inaugurácii nastúpil do úradu novozvolený prezident Karol Nawrocki. Zvolenie tohto politického nováčika a otvoreného stúpenca Donalda Trumpa predstavovalo výraznú ranu pre proeurópsku vládu premiéra Donalda Tuska Triumf Nawrockého, ktorý v júnových voľbách tesne porazil liberálneho kandidáta Rafala Trzaskowského , potvrdilo hlbokú polarizáciu v krajine, ktorá je členom Európskej únie NATO a patrí medzi kľúčových podporovateľov Ukrajiny.Prezident v Poľsku môže iniciovať aj vetovať legislatívu a má vplyv na zahraničnú a obrannú politiku. Doterajší prezident Andrzej Duda už mal s Tuskovou vládou spory, najmä v otázkach ako uvoľnenie takmer úplného zákazu interrupcií.Analytici však očakávajú, že pod Nawrockým budú vzťahy ešte napätejšie, najmä pred parlamentnými voľbami v roku 2027. Nawrocki opakovane označil Tuskovu vládu za "najhoršiu v histórii" a sľúbil, že bude "aktívnym prezidentom" a bude vládu zamestnávať rôznymi návrhmi zákonov.Počas kampane Nawrocki zdôrazňoval význam vzťahov s USA a krátko pred voľbami sa stretol s Donaldom Trumpom v Bielom dome. Očakáva sa, že v otázke Ukrajiny nebude taký nadšený ako jeho predchodca, keďže počas kampane sa postavil proti členstvu Ukrajiny v NATO a kritizoval Kyjev za nedostatok vďaky voči Poľsku. Nawrocki vystupoval pod heslom "Poľsko na prvom mieste, Poliaci na prvom mieste" a kritizoval niektoré výhody pre viac ako milión ukrajinských utečencov v krajine.