Minister Tomáš nechal sociálne služby padnúť, podľa SaS kolabuje starostlivosť o najslabších

Hra o čas

Reforma mala byť spustená v januári

6.8.2025 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje ministra práce Erika Tomáša za zlyhanie v oblasti sociálnych služieb. Reforma financovania, ktorá mala byť zavedená užtohto roka, sa podľa SaS pre neschopnosť a absenciu rozpočtového krytia opakovane odkladá a do platnosti má vstúpiť až v septembri.SaS žiada okamžitú finančnú intervenciu pre zariadenia sociálnych služieb, zverejnenie plánovaného rozpočtového krytia reformy a predloženie jasného plánu stabilizácie sektora. Zároveň vyzýva ministra Erika Tomáša, aby osobne navštívil konkrétne zariadenia a prestal ignorovať realitu, ktorá je podľa SaS dlhodobo neudržateľná.„Hrá sa o čas. V systéme sociálnych služieb je alarmujúca situácia, ktorá doslova ničí zariadenia, zamestnancov aj kvalitu starostlivosti. Erik Tomáš sa namiesto rýchlej pomoci a zásadnej reformy len prizerá, ako sa sektor rúti do záhuby,“ vyhlásila poslankyňa NR SR za SaS Martina Holečková Ako dôkaz zlyhania uvádza SaS aj otvorený list zamestnancov Centra sociálnych služieb Brezovec v Dolnom Kubíne , ktorý opisuje extrémnu personálnu krízu, kolaps zdravotného personálu, odchod odborne spôsobilých pracovníkov a kritickú situáciu pri zabezpečovaní služieb.„Tento list je autentickým svedectvom ľudí z praxe. Nejde o politickú kritiku, ale o volanie o pomoc. Pracovníci v sociálnych službách fungujú v podmienkach, ktoré sa stali neudržateľnými. Zlyhávajú nielen financie, ale aj manažment rezortu a elementárna úcta voči tým, ktorí sa starajú o najslabších,“ doplnila Holečková.SaS pripomína, že reforma financovania sociálnych služieb mala byť spustená ešte v januári, no Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR) ju opakovane odkladá.„Posun reformy na september je jasným dôkazom, že peniaze, ktoré mali pomôcť najzraniteľnejším, boli rozhadzované na iné politické priority. Erik Tomáš namiesto ochrany zamestnancov a prijímateľov pomoci rieši marketing a príspevky na internete,“ uviedla poslankyňa SaS.„Nie je prijateľné, aby najslabší ľudia v krajine trpeli, lebo minister nestíha. A nie je prijateľné, aby zamestnanci kolabovali, zatiaľ čo sa vo vláde rozdávajú stovky miliónov eur na nezmyselné opatrenia. Sociálne služby nesmú byť rukojemníkom nekompetentnosti,“ uzavrela Holečková.