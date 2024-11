Pellegrini zamietol všetky žiadosti Slovákov o vstup do ukrajinskej armády

4.11.2024 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini zamietol všetky žiadosti o vstup občanov Slovenskej republiky do ukrajinskej armády. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR s tým, že Pellegrini počas svojho mandátu dostal štyri oficiálne žiadosti slovenských občanov o vstup do ukrajinských ozbrojených síl. Týmto žiadostiam prezident nevyhovel a vydal nepovoľujúce rozhodnutia.„Jednu žiadosť podal občan ešte počas mandátu bývalej prezidentky Zuzany Čaputovej , o jej osude však rozhodla až terajšia hlava štátu,“ informovala prezidentská kancelária a vysvetlila, že ak sa chcú občania Slovenska legálne zapojiť do bojov na strane ukrajinskej armády, musia vopred požiadať prezidenta o povolenie služby v ozbrojených silách iného štátu. Ak tak však urobia bez povolenia, hrozí im trestné stíhanie.