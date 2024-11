Podiel Ukrajincov ochotných dlhodobo znášať vojnu výrazne klesol

4.11.2024 (SITA.sk) - Podiel Ukrajincov ochotných dlhodobo znášať vojnu sa výrazne znížil, a to na 63 percent z úrovne nad 70 percent, na ktorej bol nepretržite od začiatku ruskej invázie. Vyplýva to z prieskumu Kyjevského medzinárodného inštitútu sociológie (KIIS). Informuje o tom web Ukrajinská pravda.Podiel tých, ktorí v prieskume uviedli, že vydržia relatívne dlho, sa znížil na juhu Ukrajiny na 57 percent zo 71 percent. Rovnako odpovedali respondenti z Charkovskej Doneckej oblasti . Relatívne dlho znášať vojnu je ochotných 48 percent oslovených. Ešte vo februári tohto roka to bolo viac ako 70 percent respondentov.Celkovo 12 percent opýtaných uviedlo, že na otázku nevie odpovedať. Je to trikrát viac ako v predchádzajúcich rokoch. Podľa sociológov z KIIS to „odráža rast všeobecnej neistoty z budúcnosti".