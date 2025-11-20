Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

20. novembra 2025

Pellegrini zdôraznil dôležitosť otvorenia diskusie o obmedzení prístupu na sociálne siete pre deti


Prezident Peter Pellegrini je toho názoru, že je čas na otvorenie diskusie o obmedzení prístupu na sociálne siete pre deti. ...



Zdieľať
686e60748e57b465545726 676x451 20.11.2025 (SITA.sk) - Prezident Peter Pellegrini je toho názoru, že je čas na otvorenie diskusie o obmedzení prístupu na sociálne siete pre deti. Skonštatoval to pri príležitosti Svetového dňa detí, poukazujúc na reálne riziká sociálnych sietí.


Hlava štátu na podujatí Vyhodnotenie roka lepších vzťahov uviedla, že by sme po vzore vyspelých štátov mali začať na odbornej úrovni diskutovať o možnom zákaze používania sociálnych sietí pre deti, napríklad do 13 rokov, prípadne do 15 rokov so súhlasom rodičov. Ako informovali z odboru komunikácie Kancelárie prezidenta (KP) SR, Pellegrini sa vo svojom príhovore venoval dopadu sociálnych sietí na duševné zdravie detí.

Pretrvávajúce sociálne nerovnosti


„Videli ste, čo robí s mladými ľuďmi nová digitálna doba - koľko úzkostí im vytvárajú sociálne siete,“ poukázal, vyzývajúc na odbornú diskusiu o možnom vekovom obmedzení prístupu detí na sociálne siete.

„Je to veľká téma, ale myslím si, že ak chceme ochrániť deti pred tým všetkým, čo ich devastuje, tak je to veľká výzva pre našu politickú scénu. Ja osobne som presvedčený, že by to bol správny krok,“ vyjadril sa.

Úrad komisára pre deti vyhodnocoval svoju iniciatívu Rok lepších vzťahov, Pellegrini ju pred rokom podporil ako jej prvý signatár. Hlava štátu v súčasnosti upozornila na pretrvávajúce sociálne nerovnosti v životoch mnohých detí na Slovensku.

Diskusia o budúcnosti Slovenska


„Poukázal na to, že aj v 21. storočí vyrastajú mnohé deti v podmienkach, ktoré im neumožňujú naplniť ich základné potreby či dôstojné detstvo," doplnili z KP SR s tým, že hlava štátu pripomenula aj potrebu medzigeneračnej solidarity.

„Je dôležité, aby sme medzigeneračnú solidaritu čo najviac chránili a držali, keďže sa nám v posledných rokoch začala z našej spoločnosti vytrácať, a začali sme sa generačne oddeľovať,“ akcentoval Pellegrini. Zdôraznil tiež, že diskusia o budúcnosti Slovenska musí byť postavená aj na hlasoch mladých ľudí, keďže to budú práve oni, kto raz prevezme zodpovednosť za svoju vlasť.

Hlava štátu tiež dopoludnia privítala v Prezidentskom paláci účastníkov iniciatívy Kids Takeover 2025, ktorú pripravuje organizácia UNICEF. Prezident počas diskusie vyzdvihol význam počúvania názorov mladých ľudí.

Riziká digitálneho prostredia


„Ja sa nesmierne teším, že po roku sa znovu môžeme vidieť a že budeme môcť hovoriť o témach, ktoré trápia mladých ľudí. Je dôležité počúvať mladých, pretože mladí predstavujú našu budúcnosť a nesmú byť vynechaní z diskusie o budúcnosti Slovenska,“ zdôraznil. Žiaci v debate s ním pomenovali viacero rizík digitálneho prostredia, medzi nimi tlak na výkon, porovnávanie, kyberšikanu, ale aj dopady na duševnú pohodu.

„Večer sa pri príležitosti Svetového dňa detí Prezidentský palác pridá k celosvetovej iniciatíve UNICEF Modré svetlá. Bude nasvietený na modro ako symbol solidarity s deťmi na celom svete a pripomenutie záväzku chrániť ich práva aj bezpečné životné podmienky," uzavreli z KP SR.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrini zdôraznil dôležitosť otvorenia diskusie o obmedzení prístupu na sociálne siete pre deti © SITA Všetky práva vyhradené.

