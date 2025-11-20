|
Štvrtok 20.11.2025
Meniny má Félix
|Denník - Správy
20. novembra 2025
Vianoce prichádzajú aj do Incheby, najväčší interiérový vianočný trh na Slovensku otvorí čoskoro svoje brány
Tagy: Minerály Vianoce Vianočné trhy
Brány výstavného a kongresového centra Incheba v Bratislave sa od 27. novembra do 14. decembra otvoria najväčším interiérovým vianočným trhom na Slovensku. Počas Dní ...
20.11.2025 (SITA.sk) - Brány výstavného a kongresového centra Incheba v Bratislave sa od 27. novembra do 14. decembra otvoria najväčším interiérovým vianočným trhom na Slovensku. Počas Dní Vianoc v Inchebe nájdu návštevníci pod jednou strechou čaro adventu, príjemné zážitky aj pohodové predvianočné nákupy.
Podujatie ponúkne pestrý výber darčekov, vianočných dekorácií, sviatočných ozdôb a produktov od predajcov zo Slovenska aj zo zahraničia. Tento rok navyše Dni Vianoc v Inchebe rozvonia kolekcia parfumov z Dubaja.
Každý víkend od piatku do nedele budú na Dňoch Vianoc v Inchebe majstri remeselníci z rôznych regiónov Slovenska predstavovať čaro tradičných techník, svoje ručne vyrábané výrobky a ponúkať možnosť zakúpiť si originálne vianočné ozdoby, dekorácie z prírodných materiálov, sviečky z včelieho vosku či ďalšie ručne vyrábané drobnosti.
Návštevníci sa môžu tešiť aj na ponuku tradičných aj moderných pochúťok, medzi ktoré patria vianočné koláče, cukrovinky, med, sušené ovocie, syry, mäsové špeciality, exotické dobroty a ďalšie lahôdky.
Sprievodný program doplní tombola o atraktívne ceny, osobný výklad kariet pre rok 2026, bezplatný kurz sebaobrany Kobukrav – Krav Maga a od 5. decembra, Mystery boxy v rôznych veľkostiach, ktorých obsah odhalia návštevníci až po otvorení. Každého návštevníka čaká pohár vareného vína alebo horúceho čaju ku vstupenke zdarma.
Popri Dňoch Vianoc v Inchebe, ktoré potrvajú až do 14. decembra, sa od 27. do 30. novembra uskutoční aj obľúbená výstava Minerály Bratislava. Táto ponúkne prehliadku drahých kameňov, minerálov, fosílií a šperkov z celého sveta.
Návštevníci budú mať možnosť zakúpiť si šperky, bižutériu či komponenty na výrobu vlastných handmade ligotavých drobností. Portfólio vystavovateľov zahŕňa nielen minerály, polodrahokamy, drahokamy a fosílie v pôvodnej, neopracovanej podobe, ale aj finálne produkty a komponenty na výrobu bižutérie či šperkov. Záujemcov poteší aj ponuka starožitností a umeleckých grafík.
Carlo Romani prinesie predvianočný predaj šperkov s prírodnými kameňmi, doplnkami aj osobnými talizmanmi. Benetin ponúkne ručne vyrábané orgonity a energetické harmonizéry určené pre osobnú ochranu, podporu zdravia a pohody, ako aj harmonizáciu priestoru.
Artius poteší originálnymi hodinami zo živice a minerálov, pričom každý kus je jedinečný. Zlatníctvo MILI predstaví výrobky zo zlata a striebra, šperky s polodrahokamami, perlami a koralmi, spolu s profesionálnymi čističmi šperkov, mincí, bižutérie či ezoterických produktov.
Anandoham Parfems prinesie luxusné prírodné parfumy s obsahom minerálov a vzácnych kameňov. Každý parfum má svoju tému a prináša benefity esenciálnych olejov. Obe podujatia je možné navštíviť s jednou vstupenkou.
Zdroj: SITA.sk - Vianoce prichádzajú aj do Incheby, najväčší interiérový vianočný trh na Slovensku otvorí čoskoro svoje brány © SITA Všetky práva vyhradené.
