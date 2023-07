Pellegrini žiada Ódora o okamžitú pomoc samosprávam, peniaze podľa Hlasu premrhala Hegerova a Matovičova vláda (video)

Závažný problém pre ľudí

21.7.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD žiada vládu Ľudovíta Ódora , aby okamžite pomohla samosprávam . Ako vyhlásil predseda strany Peter Pellegrini , keby vláda riešila problémy ľudí, nemuseli by sa zvolávať mimoriadne schôdze Národnej rady SR , ako tomu je aj v prípade samospráv.„Očakávame, že vláda nájde 108 miliónov pre samosprávy a bude urgentne riešiť tento závažný problém týkajúci sa každodenného života ľudí," zdôraznil Pellegrini a doplnil, že kto nepomáha mestám a obciam, ubližuje ľuďom.„Je neprijateľné otočiť sa chrbtom k tým, ktorí na rozdiel od vtedajšej koalície sa postavili čelom k pandémii, ktorí dokázali riešiť migračnú krízu. Samosprávy v ťažkých časoch nezlyhali a je našou povinnosťou zabezpečiť a vytvoriť tlak, aby Ódorova vláda konala a pomohla im," vyhlásil Pellegrini s tým, že samosprávu vnímajú ako rovnocenného partnera, a preto s nimi uzavreli celospoločenskú dohodu a chcú presadiť národný plán obnovy a vyrovnanie regionálnych rozdielov do dvanástich rokov.Člen predsedníctva Hlasu Michal Kaliňák v mene strany garantoval, že samosprávy nikdy nenechajú na vedľajšej koľaji. "Garantujeme nielen finančnú pomoc, ktorá stabilizuje ich situáciu, ale aj ekonomickú stabilitu rozšírením ich príjmov z centrálnych daní, garanciu ekonomického minima, preinvestovanie jednej miliardy eur ročne v regiónoch a tiež zavedenie dvoch princípov, kde sa žiadne úlohy nebudú presúvať na samosprávy bez peňazí a žiadne rozhodnutia nebudeme prijímať bez diskusie so samosprávami," uviedol Kaliňák. Richard Raši na záver uviedol, že EÚ prispieva na to, aby sa stierali regionálne rozdiely, no Hegerova Matovičova vláda tieto peniaze premrhali. Keď vláda nepomôže, tak sa podľa Rašiho začnú slovenské regióny vyľudňovať.