Európsky preukaz zdravotného poistenia vám nepokryje prevoz zo zahraničia, ošetriť sa môžete len v štátnej nemocnici. Aké výhody prináša cestovné poistenie?

Európsky preukaz zdravotného poistenia

Komerčné cestovné poistenie





Platí len v EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku

Platí na celom svete, v krajine podľa výberu uzavretej územnej platnosti poistenia klienta





Kryje zdravotnú starostlivosť v štátnom zdravotníckom zariadení

Kryje zdravotnú starostlivosť aj v súkromných zdravotníckych zariadeniach





Kryje zdravotnú starostlivosť podľa lokálnych podmienok (spoluúčasť pacienta, doplatky za lieky)

Pokrýva všetky nevyhnutné náklady pri ošetrení, vrátane liekov, hospitalizácie





Nekryje prevoz naspäť na územie SR ani repatriáciu telesných pozostatkov

Kryje prevoz naspäť na územie SR aj repatriáciu telesných pozostatkov





Neposkytuje asistenčnú pomoc

Neobmedzená asistenčná služba





Úhrada nákladov prebieha medzi zdravotnými poisťovňami

Lekár môže vyžadovať priamu úhradu nákladov za ošetrenie







21.7.2023 (SITA.sk) - Dovolenková sezóna vrcholí a s ňou ruka v ruke i počet poistných udalostí, ktoré sa klientom a klientkam udejú práve počas pobytov v zahraničí. Union poisťovňa upozorňuje, že medzi Európskym preukazom zdravotného poistenia a komerčným cestovným poistením sú, ktoré môžu klientov v prípade ochorenia alebo úrazu v zahraničí postihnúť."Na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia (EPZP) majú občania Európskej únie nárok, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku za rovnakých podmienok, teda v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých kritérií, ako domáci poistenci. To znamená, že ak sa platí za zdravotnú starostlivosť v členských krajinách EÚ, poistenec ju zaplatí tak ako poistenec príslušnej krajiny. Spoluúčasť sa týka napríklad zdravotnej starostlivosti v Grécku, Francúzsku či Taliansku, či už ako súčasť ošetrenia alebo ako úhrada liekov. Ak by bol v prípade vážnych situácií potrebný prevoz poisteného naspäť na Slovensko,, teda tieto náklady znáša priamo poistený," informuje hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová.pri ošetrení, vrátane liekov, hospitalizácie, prevozu do nemocnice a tiež prevoz na územie Slovenskej republiky. V prípade úmrtia kryje poistenie prevoz telesných pozostatkov. Kým sa ošetrenie na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia poskytuje len u lekára v štátnych zariadeniach, komerčné cestovné poistenie "Pri plánovaní dovolenkyjednoznačne odporúčame cestovné poistenie, Európsky preukaz zdravotného poistenia je v krajinách ako Turecko či Egypt zbytočný. Dôležité je však spomenúť aj to, že komerčné cestovné poistenie kryje náklady spojené s ošetrením pri náhlej zmene zdravotného stavu ako je ochorenie, či úraz.preto odporúčame, aby si klienti zobrali všetky potrebné lieky na dovolenku so sebou," dodáva Baluchová.Informačný servis