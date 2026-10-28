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28. októbra 2026
Pellegrini zvolá samit Iniciatívy troch morí v apríli 2027. Zameria sa na infraštruktúru, investície a inovácie
Jednou z hlavných tém bude umelá inteligencia, pri ktorej majú krajiny s jadrovou energetikou prirodzenú výhodu. Slovensko usporiada 28. a 29. apríla 2027 v Bratislave 12. samit
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28.10.2026 (SITA.sk) - Jednou z hlavných tém bude umelá inteligencia, pri ktorej majú krajiny s jadrovou energetikou prirodzenú výhodu.
Slovensko usporiada 28. a 29. apríla 2027 v Bratislave 12. samit Iniciatívy troch morí (3SI), ktorý sa zameria na rozvoj infraštruktúry, investície, inovácie, vodné zdroje a hospodársky rast regiónu. Samit zvolá prezident Peter Pellegrini, pod ktorého vedením Slovensko aktuálne zastáva predsedníctvo v tejto politicko-ekonomickej platforme.
Na samite sa zúčastnia hlavy štátov a vlád, predstavitelia účastníckych krajín, pridružených účastníckych štátov, strategickí partneri, medzinárodné finančné inštitúcie a osobitní hostia. Súčasťou podujatia bude aj 9. podnikateľské fórum Iniciatívy troch morí. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Slovenské predsedníctvo sa zameria na posilnenie hospodárskej a infraštruktúrnej súdržnosti regiónu Trojmoria a Európskej únie, ako aj na rozvoj transatlantickej spolupráce. Región s približne 120 miliónmi obyvateľov má podľa kancelárie významný ekonomický potenciál.
Jednou z priorít bude rozvoj dopravnej, energetickej a digitálnej infraštruktúry na osi sever – juh od Estónska po Grécko. Cieľom je posilniť cezhraničnú koordináciu a zabezpečiť nadväznosť jednotlivých projektov. Pozornosť sa bude venovať aj infraštruktúre s dvojakým využitím, ktorá má prispieť k zlepšeniu služieb pre občanov a zároveň k zvýšeniu odolnosti a bezpečnosti regiónu.
Ambíciou slovenského predsedníctva je zvýšiť atraktívnosť regiónu pre nové investície, podporiť inovácie a posilniť jeho konkurencieschopnosť. Inovácie sú nevyhnutné nielen pre tradičné priemyselné odvetvia, ale môžu sa stať aj základom nových sektorov budúcej ekonomiky.
„Jednou z hlavných tém bude umelá inteligencia, pri ktorej majú krajiny s jadrovou energetikou vrátane Slovenska prirodzenú výhodu. Pozornosť sa sústredí aj na inovácie v technológiách s dvojakým využitím, kybernetickú odolnosť a vesmírne technológie,“ informovala Kancelária prezidenta SR.
Slovensko sa bude usilovať o prepojenie úspešných inovácií s globálnym kapitálom a hľadanie nových možností financovania projektov v regióne vrátane Slovenska. Dôležitá pritom bude spolupráca s partnermi, medzinárodnými finančnými inštitúciami, súkromnými investormi a bankami.
Podnikateľské fórum vytvorí priestor na zapojenie domácich firiem do cezhraničných infraštruktúrnych projektov, podporu inovačného potenciálu regiónu a nadväzovanie kontaktov s medzinárodnými spoločnosťami a investormi.
Iniciatíva troch morí združuje 13 štátov medzi Baltským, Čiernym a Jadranským morom. Okrem Slovenska sú jej účastníkmi Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko a Slovinsko. Medzi strategických partnerov patria Európska komisia, Japonsko, Nemecko, Španielsko, Turecko, Taliansko a USA. Pridruženými účastníckymi štátmi sú Albánsko, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini zvolá samit Iniciatívy troch morí v apríli 2027. Zameria sa na infraštruktúru, investície a inovácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovensko usporiada 28. a 29. apríla 2027 v Bratislave 12. samit Iniciatívy troch morí (3SI), ktorý sa zameria na rozvoj infraštruktúry, investície, inovácie, vodné zdroje a hospodársky rast regiónu. Samit zvolá prezident Peter Pellegrini, pod ktorého vedením Slovensko aktuálne zastáva predsedníctvo v tejto politicko-ekonomickej platforme.
Na samite sa zúčastnia hlavy štátov a vlád, predstavitelia účastníckych krajín, pridružených účastníckych štátov, strategickí partneri, medzinárodné finančné inštitúcie a osobitní hostia. Súčasťou podujatia bude aj 9. podnikateľské fórum Iniciatívy troch morí. Informovala o tom Kancelária prezidenta SR.
Rozvoj infraštruktúry
Slovenské predsedníctvo sa zameria na posilnenie hospodárskej a infraštruktúrnej súdržnosti regiónu Trojmoria a Európskej únie, ako aj na rozvoj transatlantickej spolupráce. Región s približne 120 miliónmi obyvateľov má podľa kancelárie významný ekonomický potenciál.
Jednou z priorít bude rozvoj dopravnej, energetickej a digitálnej infraštruktúry na osi sever – juh od Estónska po Grécko. Cieľom je posilniť cezhraničnú koordináciu a zabezpečiť nadväznosť jednotlivých projektov. Pozornosť sa bude venovať aj infraštruktúre s dvojakým využitím, ktorá má prispieť k zlepšeniu služieb pre občanov a zároveň k zvýšeniu odolnosti a bezpečnosti regiónu.
Nové investície a inovácie
Ambíciou slovenského predsedníctva je zvýšiť atraktívnosť regiónu pre nové investície, podporiť inovácie a posilniť jeho konkurencieschopnosť. Inovácie sú nevyhnutné nielen pre tradičné priemyselné odvetvia, ale môžu sa stať aj základom nových sektorov budúcej ekonomiky.
„Jednou z hlavných tém bude umelá inteligencia, pri ktorej majú krajiny s jadrovou energetikou vrátane Slovenska prirodzenú výhodu. Pozornosť sa sústredí aj na inovácie v technológiách s dvojakým využitím, kybernetickú odolnosť a vesmírne technológie,“ informovala Kancelária prezidenta SR.
Nové možnosti financovania
Slovensko sa bude usilovať o prepojenie úspešných inovácií s globálnym kapitálom a hľadanie nových možností financovania projektov v regióne vrátane Slovenska. Dôležitá pritom bude spolupráca s partnermi, medzinárodnými finančnými inštitúciami, súkromnými investormi a bankami.
Podnikateľské fórum vytvorí priestor na zapojenie domácich firiem do cezhraničných infraštruktúrnych projektov, podporu inovačného potenciálu regiónu a nadväzovanie kontaktov s medzinárodnými spoločnosťami a investormi.
Iniciatíva troch morí združuje 13 štátov medzi Baltským, Čiernym a Jadranským morom. Okrem Slovenska sú jej účastníkmi Bulharsko, Chorvátsko, Česko, Estónsko, Grécko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko a Slovinsko. Medzi strategických partnerov patria Európska komisia, Japonsko, Nemecko, Španielsko, Turecko, Taliansko a USA. Pridruženými účastníckymi štátmi sú Albánsko, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina.
Zdroj: SITA.sk - Pellegrini zvolá samit Iniciatívy troch morí v apríli 2027. Zameria sa na infraštruktúru, investície a inovácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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