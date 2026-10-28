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28. októbra 2026
Rusko za ostatné dva týždne vypálilo na Kyjev a Kyjevskú oblasť viac ako sto balistických rakiet, oznámil Zelenskyj
Zatiaľ čo sa ruská ofenzíva na bojisku spomalila, Moskva pred nadchádzajúcimi zimnými mesiacmi zvolila stratégiu masívnych leteckých útokov na zraniteľné civilné obyvateľstvo a energetickú infraštruktúru.
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28.10.2026 (SITA.sk) - Zatiaľ čo sa ruská ofenzíva na bojisku spomalila, Moskva pred nadchádzajúcimi zimnými mesiacmi zvolila stratégiu masívnych leteckých útokov na zraniteľné civilné obyvateľstvo a energetickú infraštruktúru.
Rusko od 14. októbra vypálilo na Kyjev a Kyjevskú oblasť viac ako sto balistických rakiet. Uviedol to v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom večernom príhovore v čase, keď Moskva pokračuje v neustálych útokoch na ukrajinské hlavné mesto. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
„Za dva týždne Rusi vypálili na Kyjev a Kyjevskú oblasť viac ako sto balistických rakiet. Robíme všetko pre to, aby sme ochránili náš energetický sektor, infraštruktúru a logistiku. Je to mimoriadne náročná úloha,“ povedal ukrajinský líder.
Kyjev, v ktorom žijú približne tri milióny obyvateľov, čelí v ostatných mesiacoch nepretržitým ruským útokom balistickými raketami. Moskva využíva nedostatok prostriedkov ukrajinskej protivzdušnej obrany.
Zatiaľ čo sa ruská ofenzíva na bojisku spomalila, Moskva pred nadchádzajúcimi zimnými mesiacmi zvolila stratégiu masívnych leteckých útokov na zraniteľné civilné obyvateľstvo a energetickú infraštruktúru.
Ruské strely v noci na utorok v ukrajinskej metropole zasiahli univerzitný areál, most, administratívnu budovu a zdravotnícke zariadenia. Pri útoku zahynul jeden človek a ďalších 15 utrpelo zranenia. Zelenskyj opakovane vyzýva spojencov, aby Ukrajine dodali ďalšie rakety do systémov protivzdušnej obrany.
Ukrajinský prezident v pondelok uviedol, že Kyjev už takmer mesiac čaká, kým americký minister obrany Pete Hegseth schváli dodávky rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot a NASAMS. Ukrajinskí predstavitelia označili meškanie za ďalší príklad politického tlaku zo strany Washingtonu, ktorý by mohol ohroziť životy civilistov.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Rusko za ostatné dva týždne vypálilo na Kyjev a Kyjevskú oblasť viac ako sto balistických rakiet, oznámil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko od 14. októbra vypálilo na Kyjev a Kyjevskú oblasť viac ako sto balistických rakiet. Uviedol to v utorok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo svojom večernom príhovore v čase, keď Moskva pokračuje v neustálych útokoch na ukrajinské hlavné mesto. Informuje o tom spravodajský web Kyiv Independent.
„Za dva týždne Rusi vypálili na Kyjev a Kyjevskú oblasť viac ako sto balistických rakiet. Robíme všetko pre to, aby sme ochránili náš energetický sektor, infraštruktúru a logistiku. Je to mimoriadne náročná úloha,“ povedal ukrajinský líder.
Nepretržité ruské útoky
Kyjev, v ktorom žijú približne tri milióny obyvateľov, čelí v ostatných mesiacoch nepretržitým ruským útokom balistickými raketami. Moskva využíva nedostatok prostriedkov ukrajinskej protivzdušnej obrany.
Zatiaľ čo sa ruská ofenzíva na bojisku spomalila, Moskva pred nadchádzajúcimi zimnými mesiacmi zvolila stratégiu masívnych leteckých útokov na zraniteľné civilné obyvateľstvo a energetickú infraštruktúru.
Zelenskyj opäť vyzýva na dodanie ďalších rakiet
Ruské strely v noci na utorok v ukrajinskej metropole zasiahli univerzitný areál, most, administratívnu budovu a zdravotnícke zariadenia. Pri útoku zahynul jeden človek a ďalších 15 utrpelo zranenia. Zelenskyj opakovane vyzýva spojencov, aby Ukrajine dodali ďalšie rakety do systémov protivzdušnej obrany.
Ukrajinský prezident v pondelok uviedol, že Kyjev už takmer mesiac čaká, kým americký minister obrany Pete Hegseth schváli dodávky rakiet do systémov protivzdušnej obrany Patriot a NASAMS. Ukrajinskí predstavitelia označili meškanie za ďalší príklad politického tlaku zo strany Washingtonu, ktorý by mohol ohroziť životy civilistov.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Rusko za ostatné dva týždne vypálilo na Kyjev a Kyjevskú oblasť viac ako sto balistických rakiet, oznámil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
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