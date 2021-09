Pellegriniho Hlas chce odvolať ministerku Kolíkovú, prechodom do SaS išlo o palácový politický prevrat (video)

Podozrenia z klientelizmu

Stratila politickú legitimitu

10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Hlas -sociálna demokracia (Hlas-SD) v piatok podáva návrh na odvolanie Márie Kolíkovej (nom. SaS) z funkcie ministerky spravodlivosti. Na tlačovej besede to povedal predseda strany Peter Pellegrini Mimoriadna schôdza parlamentu o tomto návrhu sa musí uskutočniť do siedmich dní. To znamená, že by mala byť počas riadnej septembrovej schôdze na budúci štvrtok alebo v piatok.Podľa Pellegriniho už v máji tohto roka opozícia predkladala návrh na odvolanie Kolíkovej a vtedy existovali dôvody pre jej odchod. „Najvážnejšími boli podozrenia z klientelizmu a konflikt záujmov. Samotný prenájom budovy pre ministerstvo spravodlivosti je spájaný s bratom pani ministerky a vzbudzuje tak pochybnosti, či konanie pani Kolíkovej nesmerovalo k presadeniu osobných záujmov na úkor verejných,“ vyhlásil Pellegrini.Predseda Hlasu-SD tvrdí, že ministerka stratila politickú legitimitu odchodom zo strany Za ľudí a prechodom šiestich poslancov Za ľudí okolo nej do parlamentného klubu Sloboda a Solidarita (SaS) . Podľa Pellegriniho išlo o „palácový politický prevrat“ s cieľom, aby si Kolíková udržala svoje miesto vo vláde.„Ak OĽaNO myslí boj s korupciou vážne, nesmie tolerovať na poste ministra spravodlivosti človeka podozrivého z klientelizmu. Človeka, ktorému samotný predseda hnutia OĽaNO Igor Matovič povie – Mária, ty si ten podvod spáchala,“ dodal Pellegrini.