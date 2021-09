Ig Nobelove ceny sú rozdané, vyhral výskum nosorožcov zavesených hore nohami či odblokovanie upchatého nosa orgazmom

Nosorožce presúvajú s pomocou helikoptér

Zvieratá nemali problém

Falošná finančná odmena



Kompletný zoznam víťazov Ig Nobelových cien za rok 2021:

Biológia: Susanne Schötz za analýzu variácií rôznych spôsobov komunikácie medzi mačkami a ľuďmi

Ekológia: Leila Satari a kolegovia za použitie genetickej analýzy na identifikovanie druhov baktérií, ktoré žijú v žuvačkách odhodených na chodníkoch v rôznych krajinách

Chémia: Jörg Wicker a kolegovia za chemickú analýzu vzduchu v kinách s cieľom otestovať, či pachy produkované divákmi spoľahlivo indikujú úroveň násilia, sexu, protispoločenského správania, užívania drog a neslušného jazyka vo filme, ktorý sledujú

Ekonomika: Pavlo Blavatskyy za zistenie, že obezita politikov v krajine môže byť dobrým indikátorom korupcie v danej krajine

Medicína: Olcay Cem Bulut a kolegovia za demonštráciu toho, že sexuálne orgazmy môžu byť pre zlepšenie dýchania nosom rovnako efektívne ako lieky na uvoľnenie nosa

Mier: Ethan Beseris a kolegovia za otestovanie hypotézy, že ľudia si vyvinuli brady, aby sa chránili pred údermi do tváre

Fyzika: Alessandro Corbetta a kolegovia za vykonanie experimentov s cieľom zistiť, prečo sa chodci neustále nezrážajú s inými chodcami

Kinetika: Hisaši Murakami a kolegovia za vykonanie experimentov s cieľom zistiť, prečo sa chodci niekedy zrážajú s inými chodcami

Entomológia: John Mulrennan Jr a kolegovia za ich výskumné štúdiu „Nová metóda zvládania švábov na ponorkách“

Doprava: Robin Radcliffe a kolegovia za experimentálne zistenie, či je bezpečnejšie prevážať nosorožce hore nohami





10.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ig Nobelove ceny tento rok získali napríklad za experiment, počas ktorého zavesili nosorožce hore nohami, za štúdiu baktérií v žuvačkách na chodníkoch alebo výskum, podľa ktorého dokáže orgazmus odblokovať upchatý nos. Informuje o tom spravodajský portál BBC.Oznámili to počas štvrtkového online ceremoniálu, v rámci ktorého časopis Annals of Improbable Research (Anály nepravdepodobného výskumu, pozn. red) vyhlásil víťazov v desiatich kategóriách. Satirické ceny, ktoré udeľujú pravidelne od roku 1991, oceňujú objavy, ktoré ľudí najprv rozosmejú a potom ich prinútia zamyslieť sa.Podľa BBC pritom štúdia s nosorožcami dokázala presne toto. Africkí ochranári totiž čoraz častejšie využívajú tento postup zavesenia nosorožcov za nohy, aby ich mohli vrtuľníkom premiestniť do iného habitatu.Podľa veterinára Robina Radcliffea z Cornell University však nikto predtým neurobil základný výskum, aby skontroloval, ako lietanie hore nohami pôsobí na zvieratá.„Namíbia nebola prvá krajina, ktorá presúvala nosorožce hore nohami s pomocou helikoptér, no bola prvá, ktorá sa nad tým pozastavila a povedala, 'hej, preskúmajme to a zistime, či je to pre nosorožce bezpečné',“ vyjadril sa pre BBC News.Jeho tím teda v spolupráci s namíbijským ministerstvom životného prostredia, lesného hospodárstva a turizmu uskutočnil experiment, počas ktorého zavesili 12 uspatých nosorožcov ostronosých (diceros bicornis) za nohy zo žeriavu a zmerali ich fyzické reakcie. Zistili pritom, že zvieratá sa s tým vyrovnávali veľmi dobre, dokonca lepšie ako, keď jednoducho ležali na hrudi alebo na boku.Ako sa už stalo zvykom, Ig Nobelove ceny vyhlásili laureáti skutočných Nobelových cien, vrátane Frances Arnold (chémia, 2018), Carla Wiemana (fyzika, 2001) alebo Erica Maskina (ekonomika, 2007).Víťazi získali trofeje, ktoré si museli sami poskladať z vytlačeného PDF a finančnú odmenu v podobe falošnej 10-biliónovej zimbabwianskej bankovky.