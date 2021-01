Pellegriniho Hlas navrhuje vytvoriť spoločný petičný výbor pre referendum o predčasných voľbách

Matovičova vláda nezvládla boj s pandémiou

Pellegrini si ilúzie nerobí

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.1.2021 (Webnoviny.sk) - Mimoparlamentná strana Hlas - sociálna demokracia (Hlas-SD) navrhla vytvorenie spoločného petičného výboru na referendum o predčasných parlamentných voľbách. Ako informovala hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková , predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini v pondelok 18. januára listom oslovil zástupcov viacerých spoločenských organizácií a politických strán, aby do výboru nominovali svojich zástupcov.Výbor by mal podľa neho vzniknúť v najbližších dňoch a následne iniciovať prvé kroky na zber podpisov pod petíciu, ktorou občania požiadajú o vypísanie predčasných parlamentných volieb.„Vláda Igora Matoviča (OĽaNO) nezvládla boj s pandémiou a je zodpovedná za tisícky mŕtvych a miliardové škody. Parlament nie je schopný účinne kontrolovať vládu a koaliční partneri nedokážu korigovať neprijateľné konanie premiéra. Preto jediným riešením sú predčasné parlamentné voľby, v ktorých ľudia dostanú možnosť povedať, kto má ich dôveru a mandát na vyvedenie Slovenska z najväčšej krízy po druhej svetovej vojne,“ ozrejmil Pellegrini.Hlas-SD oslovil predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov, Jednoty dôchodcov na Slovensku, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a „relevantné opozičné politické strany“, aby nominovali svojich zástupcov do petičného výboru pre referendum.„O všetkých ďalších konkrétnych krokoch by už mal rozhodnúť samotný výbor. Verím, že sa ho podarí ustanoviť už v najbližších dňoch, aby sme spoločne mohli čím skôr rozbehnúť petičnú akciu,“ uviedol líder strany.Nezaradení poslanci Národnej rady SR (NR SR) a členovia Hlasu-SD zároveň predložili do parlamentu návrh ústavného zákona na skrátenie volebného obdobia NR SR a vypísanie predčasných parlamentných volieb.„Nerobíme si však ilúzie o osude tohto návrhu, keďže 95-členný koaličný valec stále funguje. Preto chceme dať ľuďom možnosť vysloviť svoj názor v referende, či sa majú konať predčasné parlamentné voľby,“ dodal Pellegrini.