Pellegriniho Hlas-SD vyzval zo Sobraniec vládu, aby pre utečeneckú krízu rokovala na východe Slovenska

19.3.2022 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) vyzvala vládny kabinet premiéra Eduarda Hegera OĽaNO ), aby uskutočnili výjazdové rokovanie kabinetu zamerané na východné regióny Slovenska v súvislosti s utečeneckou krízou.Zástupcovia strany na svojej sobotňajšej konferencii v Sobranciach zároveň upozornili, že migrácia z Ukrajiny zaťažuje rozpočty samospráv. Informovala o tom hovorkyňa strany Patrícia Medveď Macíková Predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini zhodnotil, že po troch týždňoch vojny slovenská vláda „ako tak“ zvláda situáciu priamo na hranici, avšak zaoberať by sa mala aj druhou etapou.„Je doslova existenčne nutné, aby vláda zjednodušila pripravovaný zákon o úhrade nákladov za ubytovanie, pretože je administratívne komplikovaný a viazaný na potvrdenie od utečenca, ktorý už nemusí byť na Slovensku. Nie je jasné, koho sa to týka a koho nie. Rovnako vláda musí poslať do obcí a miest zálohové platby, ktorými preklenú kritické obdobie vynakladania vlastných výdavkov na migrantov,“ zdôraznil.Za zásadnú úlohu vlády označil prípravu na začlenenie 20-tisíc ukrajinských utečencov do spoločnosti, ktorí požiadali o dočasné útočisko. V prípade zlyhania upozorňuje na vytvorenie sociálneho pnutia.Vláda by sa mala pripraviť aj na kritickú situáciu v prípade, že sa vojna presunie na západ Ukrajiny. Hrozí totiž podľa neho ďalšia výrazná migračná vlna.