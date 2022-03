Policajti chytili muža šoférujúceho pod vplyvom drog, v aute mal striekačky a v krvi metamfetamín aj THC

19.3.2022 (Webnoviny.sk) - Policajti Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) z Trenčína v popoludňajších hodinách v Dubnici nad Váhom zaistili 40-ročného vodiča jazdiaceho pod vplyvom drog. Informovala o tom Polícia SR – Trenčiansky kraj vo svojom profile na sociálnej sieti.Priblížila, že u vodiča našli aj podozrivý kryštalický materiál. Vodič sa policajtom priznal, že asi pred týždňom užil pervitín. Následne im po zákonnom poučení dobrovoľne odovzdal dve zatavené injekčné striekačky, v ktorých by mal byť podľa jeho vyjadrení pervitín.Zatavené striekačky policajti zaistili a následne zaslali na expertízne skúmanie do Kriminalistického a expertízneho ústavu. Vodičovi zadržali vodičský preukaz a zakázali mu ďalšiu jazdu. Podľa polície by vodiča za jazdu pod vplyvom drog nemal minúť postih.Polícia doplnila, že poverený príslušník Obvodného oddelenia z Dubnice nad Váhom začal v súvislosti s daným vodičom trestné stíhanie z prečinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Ďalej budú postupovať podľa výsledkov expertízneho skúmania.Za uvedený trestný čin je trestná sadzba tri roky odňatia slobody. „Vodič bol taktiež podrobený lekárskemu vyšetreniu. Toxikologické vyšetrenie u vodiča potvrdilo prítomnosť látok metamfetamín, amphetamín, extázu a THC,“ uviedla.