Pellegriniho Hlas vraj obišiel volebný zákon. Podvodník sa chce stať prezidentom? Pýta sa Matovič (video)

Tretia najdrahšia kampaň

Automatické zrušenie strany a vedomý podvod?

15.12.2023 (SITA.sk) - Strana Hlas-SD predsedu parlamentu Petra Pellegriniho obišla volebný zákon, inak by prekročila zákonom povolené výdavky na volebnú kampaň. Na tlačovej besede to v piatok povedal šéf hnutia Slovensko Igor Matovič. V tejto súvislosti pripomenul, že zákonný limit na predvolebnú kampaň sú tri milióny eur.Hlas mal podľa predsedu hnutia Slovensko v tohtoročných voľbách tretiu najdrahšiu kampaň zo všetkých politických strán. Zároveň sa však dohodol s dodávateľom bilbordov, na ktorých prezentoval svoju politickú reklamu, že mu zaplatí až dva mesiace po voľbách. Každá jedna reklamná agentúra pritom podľa Matoviča pýta peniaza vopred.„Nie v čase, keď vám zverejňuje tie bilbordy, ale v čase, keď si ich objednávate,“ vysvetlil Matovič. Doplnil, že v prípade Hlasu predstavovali náklady na bilbordy 360 000 eur.Ak by chcel podľa Matoviča Peter Pellegrini zaplatiť bilbordy počas volebnej kampane, prekročil by zákonom stanovený limit. „Čo by to znamenalo? Automatické zrušenie strany,“ vyhlásil Matovič. Doplnil, že zo strany Hlas išlo o vedomý podvod. „Čiže podvodník sa chce stať prezidentom,“ dodal Matovič.