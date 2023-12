Vládna koalícia schválila rokovanie každý deň do polnoci, výbory tak nemajú dostatok času na prerokovanie

Rokovania vlády do polnoci

Poslanci zastupujú práva ľudí

15.12.2023 (SITA.sk) - Opozičným poslancom nebol poskytnutý riadny priestor na prerokovanie rozpočtu. Uviedla to strana Sloboda a Solidarita s tým, že vyzývajú predsedu parlamentu Petra Pellegriniho , aby takéto konanie zastavil a dal opozícií možnosť riadne rokovať o rozpočte.Ako priblížila bývalá ministerka spravodlivosti a poslankyňa Mária Kolíková (SaS), vládna koalícia schválila rokovanie každý deň do polnoci, pričom výbory, ktoré majú prerokovať jednotlivé kapitoly rozpočtu rokujú ráno od 8:00 do 9:00, keďže o 9:00 začína rokovať parlament.„Kedy si majú poslanci prerokovať návrhy, keď skončili o polnoci, o 8:00 majú výbor a o 9:00 už rokuje plénum? Musia sa pripraviť a dostaviť v plnej kondícii s preštudovaným rozpočtom," vysvetlila Kolíková s tým, že parlamentný život je demokracia, ktorá sa dusí.Podľa Kolíkovej nie sú poslanci v parlamente sami za seba, ale za ľudí a aby vykonávali ich právo zúčastňovať sa na správe verejných vecí. Poslankyňa však zdôraznila, že takto nevedia vykonávať ich mandát.„Takto demokracia nefunguje a takto nefunguje rokovanie v žiadnej civilizovanej krajine. Toto je len teoretické a akademické rokovanie a neznamená naplnenie práva ľudí, ktorých v národnej rade poslanci zastupujú," uzavrela Kolíková.