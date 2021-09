Pellegriniho Hlas žiada vládu, aby pandemickú OČR dorovnala na čistú mzdu. A to okamžite

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Hlas – sociálna demokracia žiada vládu, aby bezodkladne zvýšila pandemickú OČR na úroveň čistej mzdy. Odôvodňuje to nutnou pomocou rodinám v čase pandémie.„Už dnes približne 30-tisíc deťom rodičia znova nahrádzajú učiteľky, vychovávateľky i kuchárky a ich čistý príjem klesá. Žiadame preto vládu, aby týmto rodičom okamžite zabezpečila príjem vo výške čistej mzdy a pomohla im tak zvládať následky pandémie,“ uviedol predseda Hlasu Peter Pellegrini Vláda pred časom prijala zákon, ktorý jej umožňuje upravovať výšku uvedenej dávky svojím nariadením. Ako však zdôraznil Pellegrini, túto možnosť využila jedenkrát, aj to v situácii, kedy sa už školy otvárali a rodičia sa vracali do práce.„Pokiaľ vláda nezabezpečí dostatočnú pomoc pre rodiny s deťmi, Hlas do parlamentu opäť predloží návrhy na jednorazové odškodnenie i zvýšenú pandemickú OČR,“ dodal Pellegrini.