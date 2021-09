Stanislav Mičev končí vo funkcii riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici, ministerka Milanová ho odvolala

Dochádzalo k viacerým pochybeniam

Múzeum čakajú organizačné zmeny

20.9.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerka kultúry Natália Milanová OĽaNO ) odvolala Stanislava Mičeva k 30. septembru z funkcie riaditeľa Múzea SNP v Banskej Bystrici . Oznámila mu to v pondelok počas osobného stretnutia.V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Ministerstva kultúry SR (MK SR) Podľa MK SR má byť riaditeľom Múzea SNP človek, ktorý dokáže zabezpečiť riadny chod inštitúcie a bude spĺňať všetky náležitosti, ktoré mu udeľuje zákon a interné pravidlá.Musí tiež zabezpečiť realizáciu rozhodnutí rezortu kultúry do chodu organizácie.„Súčasné vedenie tak, bohužiaľ, nekoná a prichádza aj k viacerým pochybeniam pri riadení múzea. Preto bolo ministerstvo kultúry nútené pristúpiť k tomuto kroku,“ uvádza Viciaňová.MK SR ďalej uvádza, že Múzeum SNP čakajú organizačné zmeny, preto je v jeho vedení potrebný niekto, kto tieto zmeny uvedie do života.Rezort kultúry uvádza, že digitalizačné centrum múzea prejde pod odbornú správu Slovenskej národnej galérie a národná expozícia v Auschwitz-Birkenau bude presunutá pod správu Múzea holokaustu v Seredi, kde podľa názoru odborníkov obsahovo patrí.MK SR bude o poverení nového riaditeľa alebo riaditeľky informovať.