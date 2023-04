Pellegriniho mafiánsky klan sa rozrastá, tvrdí Matovič na vstup Druckera do Hlasu-SD

Pokútny pozemkový kšeftár

Strana postupne zanikne

28.4.2023 (SITA.sk) - Vstup Tomáša Druckera do strany Hlas-SD len dokresľuje charakter strany Petra Pellegriniho . Vyhlásil si to predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) „Pellegriniho mafiánsky klan sa rozrástol o ďalšieho člena," uviedol vo svojom stanovisku k zlúčeniu strán Hlas-SD a Dobrá voľba.Druckera v ňom označil ako „pokútneho pozemkového kšeftára". Matovič tiež verí, že strane Sloboda a Solidarita , hnutiu Progresívne Slovensko Kresťanskodemokratickému hnutiu to otvorí oči a vylúčia akúkoľvek spoluprácu s Hlasom. Ten je podľa šéfa OĽaNO len premaľovanou časťou strany Smer-SD, ktorá zo Slovenska urobila mafiánsky štát.Strana Dobrá voľba sa spája s Hlasom-SD. Na kandidátke Hlasu-SD budú ľudia z Dobrej voľby, pričom strana postupne zanikne a bude vymazaná z registra politických strán.Lídri strán Peter Pellegrini (Hlas-SD) a Tomáš Drucker (Dobrá voľba) na tlačovej konferencii podpísali spoločnú dohodu, ktorú budú ešte ratifikovať snemy oboch strán.Pellegrini dodal, že na sneme Hlasu-SD navrhne doplniť Druckera do predsedníctva Hlasu-SD, čím mu bude automaticky prislúchať aj významné miesto na kandidátke.