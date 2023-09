Pellegriniho majetkové priznanie vyvoláva otázky, Nadácia Zastavme korupciu upozornila na niekoľko nezrovnalostí

24 eur ročne za prenájom

18.9.2023 (SITA.sk) - Nadácia Zastavme korupciu našla u lídra strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Petra Pellegriniho niekoľko nezrovnalostí v majetkovom priznaní.Pochybnosti vzbudzuje najmä osud pozemku, ktorý mu umožňuje prístup k jeho chate na Králikoch v Banskobystrickom okrese.Ako uvádza nadácia vo svojej analýze majetkových priznaní predsedov politických strán, Pellegrini chatu i pôdu nadobudol už v minulosti.Prístupový pozemok od cesty k chate si prv prenajímal od Slovenského pozemkového fondu (SPF) , čo sa podľa zmluvy v centrálnom registri dialo v období od roku 2009 – 2014.Nadácia uvádza, že líder Hlasu-SD tak za pôdu platil štátu asi 24 eur ročne. SPF však na jar v roku 2014 zmluvu ukončil, pretože pozemok získala reštituentka z Banskej Bystrice, zmena však bola zapísaná a účinná až o pol roka neskôr.„Pellegrini bol v tom čase vo vláde za stranu Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) a SPF šéfovala Gabriela Matečná. Neskoršia ministerka pôdohospodárstva za Slovenskú národnú stranu bola do funkcie riaditeľky SPF nominovaná práve Smerom-SD. V katastri je už ako majiteľ zapísaný Pellegrini. Aj pozemok zjavne využíva, má tam postavené stojisko pre autá," informovala Zastavme korupciu.Líder Hlasu-SD však nadácii po opakovaných žiadostiach nechcel povedať, kedy pozemok od reštitunetky kúpil, či sa poznali a taktiež či využil kontakty na SPF, aby jej protekčne priklepli práve túto pôdu, o ktorú mal záujem. Rovnako nechcel odpovedať ani na otázku, za koľko peňazí a akých podmienok pozemky kúpil.Pellegrini si podľa katastra pozemky a chatu prikupoval postupne od roku 2008. K parcele však nie je založený list vlastníctva, aj keď sa v katastri uvádza, že pozemky vlastní.„Zároveň v rovnakom čase na ostatných Pellegriniho pozemkoch pribudla plomba, ktorá obmedzuje manipulovanie s nimi. Z akého dôvodu bola zriadená, ale tiež zverejnené nie je," tvrdí Zastavme korupciu.Otázky podľa nadácie vyvoláva aj spôsob, ako jeho rodičia a rodina jeho matky nadobudli dokopy dva hektáre pôdy. Udialo sa tak rozhodnutím okresného úradu v Žiari nad Hronom začiatkom roka 2015.„V tom čase vládol Smer-SD sám a do funkcií riaditeľov okresných úradov dosadzoval svojich ľudí. Pozemkový a lesný odbor v rovnaký januárový deň roku 2015 rozhodol, že rodičia a matkina rodina sa dostali k viacerým parcelám v Lehôtke pod Brehmi," tvrdí nadácia.V Pellegriniho majetkovom priznaní podľa Zastavme korupciu posledné roky absentuje aj vlastníctvo auta. V poslednom zverejnenom priznaní za rok 2021 priznal užívanie cudzieho vozidla značky Volkswagen.Avšak, zatiaľ nie dostatočne vysvetlil, kto mu auto požičal a kto financoval jeho šoféra. Šéfa Hlasu-SD je v súčasnosti možné vídať jazdiť autom značky Volvo, ktoré má vraj požičané od sestry. Tá figuruje v troch spoločnostiach, väčšie tržby má však len jedna, a to Element Business.„Firma z oblasti účtovníctva a audítorstva za vlaňajšok vykázala tržby až 750-tisíc eur, a to len s jediným zamestnancom. Z celkového majetku 860-tisíc eur má 300-tisíc na účtoch v bankách a takmer 400-tisíc predstavujú pohľadávky firmy voči spoločníkom," informovala nadácia. Dodáva, že oficiálne jediným vlastníkom firmy Element Business je Pellegriniho sestra.Mediálnu pozornosť vzbudila aj kúpa bytu v luxusnom bratislavskom projekte Zuckermandel, ku ktorého času kúpy v roku 2017 sa viaže hypotéka.„Prvú hypotéku má Pellegrini z roku 2008. Pri pohľade na staršie majetkové priznania je ale viditeľné, že dve hypotéky figurujú pri šéfovi Hlasu-SD už roky pred kúpou bratislavskej novostavby. Možnosťou je, že byt kupoval refinancovaním a zväčšením staršej hypotéky alebo splatením staršej hypotéky a vybavením si novej," skonštatovala nadácia, keďže ani v tejto súvislosti od šéfa Hlasu-SD odpoveď nedostala.Ďalej informuje, že Pellegriniho príjmy z verejnej funkcie v roku 2017 boli takmer 40-tisíc eur. Líder Hlasu-SD kúpu bytu vysvetlil tak, že ho kúpil spolu s parkovacími miestami a pivnicou za 410-tisíc eur aj s DPH a z toho 165-tisíc eur cez hypotéku od Tatra banky a zvyšok boli jeho úspory.Pellegrini vlastní ešte jeden byt v rodnej Banskej Bystrici, kde má aj trvalý pobyt. Podľa Zastavme korupciu sa v katastri pri jeho mene objavuje ešte jedna adresa, avšak nechcel prezradiť, či na adrese vlastnil alebo vlastní nehnuteľnosť.