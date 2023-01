Pellegriniho mrzí, že Matovič, Kollár a Sulík nevypočuli jasné želanie občanov

Koaličný valec

Jasné želanie občanov

25.1.2023 (Webnoviny.sk) - Ak strana Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) uspeje vo voľbách a bude relevantnou súčasťou budúcej vlády, bude iniciovať zmenu ústavy tak, aby občania mohli skrátiť volebné parlamentu referendom.Skonštatoval to líder Hlasu-SD Peter Pellegrini po stredajšom hlasovaní v Národnej rade SR, ktorým parlament umožnil skrátenie volebného obdobia uznesením, nie však referendom. Zdôraznil, že ak občan moc dáva, má ju právo aj brať.„Toto je presvedčenie Hlasu-SD, nie však koaličného valca, ktorý si dnes schválil zmenu ústavy bez možnosti referenda o predčasných voľbách. Toto právo ľuďom jednoznačne patrí, a preto sa ho v budúcnosti pokúsime presadiť aj do ústavy," uviedol Pellegrini.Ako pozitívum vníma to, že sa zmenou ústavy podarilo aspoň nejakým spôsobom skrátiť volebné obdobie parlamentu.„Vyše rok a pol trvalo Igorovi Matovičovi Richardovi Sulíkovi splnenie svojho verejného sľubu, že zmenia ústavu po výroku Ústavného súdu. Potrebovali na to pád ich vlády a výzvu 1,2 milióna občanov v referende," skonštatoval Pellegrini.Ako ďalej dodal, veľmi ho však mrzí, že nevypočuli aj jasné želanie občanov, aby mohli sami rozhodovať o konci vlády, ktorá sa spreneverila záujmom Slovenska a službe ľuďom. Pokladá to zásadné zlyhanie vládnych strán a ďalšie obmedzenie slovenskej demokracie.