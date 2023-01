Igor Gallo bude aj naďalej predsedom Rady RTVS, získal hlasy od všetkých kolegov

Vyrovnaný rozpočet

Turbulentné obdobie

25.1.2023 (Webnoviny.sk) - Igor Gallo obhájil post predsedu Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) . Pri voľbe nového vedenia získal hlasy od všetkých svojich ôsmich kolegov. Podpredsedom bude Tomáš Caban. Samotnú RTVS podľa Galla čaká veľmi zložité obdobie.Do každodennej činnosti telerozhlasu zásadným spôsobom vstupuje fakt, že stále nie je doriešené financovanie, keďže plánovanie výroby presahuje rozpočtované ročné obdobie. Gallo to uviedol pre agentúru SITA. Dodal, že Rada RTVS sa jednoznačne vyjadrila, že financovanie prostredníctvom koncesionárskych poplatkov vytvára predpoklady pre nezávislosť.„Financovanie verejnoprávneho vysielateľa bez koncesionárskych poplatkov považujeme rovnako za legitímnu cestu, keďže takýto model funguje vo viacerých demokratických krajinách. Malo sa to však udiať po serióznej odbornej diskusii, aby sa doladili veľmi dôležité, pre niekoho možno detaily, pre tých, ktorí sa tomu venujú, však najpodstatnejšie parametre," povedal znovuzvolený predseda Rady.Pripomenul, že Rada RTVS v decembri schválila vyrovnaný rozpočet, ktorý obsahuje príjmy z koncesií vo výške viac než 74 miliónov eur. Dosiaľ však po ich zrušení nie je známe, koľko prostriedkov získa verejnoprávny vysielateľ prostredníctvom nárokovateľného príspevku.„Verím však, že sa to utrasie a nastaví systémové financovanie RTVS, na potrebu ktorého poukazuje rada od vzniku tejto inštitúcie," uviedol Gallo.Doplnil, že tento rok bude s veľkou pravdepodobnosťou volebný, čo je podľa neho veľká výzva pre RTVS, aby potvrdila svoje postavenie rešpektovaného a uznávaného verejnoprávneho vysielateľa na slovenskom mediálnom trhu.„Rada RTVS, ako orgán dohľadu, doterajšou svojou činnostnou, najmä v tomto turbulentnom období, keď sa rôznia predstavy o ďalšom fungovaní verejnoprávneho vysielateľa, preukázala svoje odborné kvality, ktoré sa predovšetkým prejavili v konzistentnom názore. Vždy presadzovala záujmy verejnoprávneho vysielateľa zadefinované v príslušnej národnej a medzinárodnej legislatíve. Verejná kontrola nad naším fungovaním je zabezpečená tým, že všetky rokovania rady su verejné, výstupy z nich zverejňované na webovom sídle rady a nad rámec zákonných povinností všetky rokovania aj prenášané online. Akokoľvek zásadné zmeny robené bez predchádzajúcej odbornej diskusie považujeme, na čo sme upozornili aj v prijatých uzneseniach, za nešťastné, zneisťujúce ďalšie fungovanie RTVS," povedal Gallo.Členov Rady RTVS volí Národná rada SR na šesťročné obdobie. Na ich zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Gallovi plynie druhý mandát, pričom pri oboch voľbách získal v parlamente ústavnú väčšinu, a to 90 a 91 hlasov. Predseda i podpredseda Rady sú volení na dvojročné funkčné obdobie.