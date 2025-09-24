|
Streda 24.9.2025
|
Pellegriniho už prestávajú baviť Dankove „infantilné ataky“, šéfa SNS vyzval na vysvetlenie účelu Šimkovičovej cesty do USA – VIDEO
Slovenská národná strana (SNS) a prezident Peter Pellegrini mali slovnú výmenu názorov pre
24.9.2025 (SITA.sk) - Slovenská národná strana (SNS) a prezident Peter Pellegrini mali slovnú výmenu názorov pre cestu ministerky kultúry a nominantky SNS Martiny Šimkovičovej do Spojených štátov amerických. Ministerka sa počas víkendu zúčastnila na 47. ročníku festivalu Slovak Heritage v New Jersey, a v USA je aj prezident Pellegrini, ktorý sa účastní na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku.
Zopár dní pred festivalom Nadácia Zastavme korupciu poukázala na ceny leteniek do New Yorku pre ministerku a jej hovorkyňu Petru Demkovú. Z dokumentu s objednávkami rezortu kultúry vyplýva, že letenky stáli dohromady takmer 16-tisíc eur. Ministerstvo tiež v rovnaký deň kúpilo letenky do New Yorku aj pre ďalšie dve osoby v súhrnnej cene čosi vyše 4 300 eur.
Zastavme korupciu tvrdí, že cena leteniek pre Šimkovičovú a Demkovú zodpovedá cene za najvyššiu business triedu s polohovateľnými kreslami a pohárom sektu. "Dalo sa aj lacnejšie," konštatuje Nadácia, poukazujúc na letenky pre ďalšie dve osoby.
"Ministerka Šimkovičová bola na pracovnej ceste v New Yorku aj minulý rok v rovnakom čase. Nie je jasné, z akého dôvodu tam cestuje opäť," uvádza Zastavme korupciu. Tvrdí tiež, že Demková im odmietla túto cestu komentovať. Následne Nadácia zverejnila ďalšie informácie, podľa nej Šimkovičovej hovorkyňa uviedla, že šéfka rezortu kultúry pôvodne chcela letieť s prezidentom, no vo vládnom špeciáli nebol dostatok miesta.
Národniari v utorok 23. septembra vyzvali prezidenta Pellegriniho, aby pri zahraničných cestách neodmietal členov vlády na palube vládneho špeciálu. "Ministri Slovenskej republiky majú mať v čase konsolidačných opatrení právo letieť spolu s prezidentom a šetriť tak verejné prostriedky, namiesto toho, aby boli nútení kupovať drahé komerčné letenky," píše SNS v statuse na sociálnej sieti.
Pellegrini vo vyjadrení pre médiá zverejnenom na jeho profile odkázal predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, že akýkoľvek minister, ktorý má oficiálny program, je na palube špeciálu vítaný. Poznamenal, že do USA s ním cestoval minister zahraničných vecí.
"Ak ma Andrej Danko vyzýva, nech on sám najprv vysvetlí, aký program mala pani ministerka kultúry v Spojených štátoch. Pretože som ju videl len pol dňa na festivale slovenskej menšiny v New Jersey," poznamenal prezident.
Dodal, že následne, počas oficiálneho koncertu v New Yorku, kde boli prezentovaní slovenskí umelci, s ním boli ministri zahraničných vecí, zdravotníctva a školstva. "Pani ministerku som tam vôbec nevidel," dodal. "Neviem, aký má pani ministerka program na Floride. A s kým zo svojej rodiny tu je. A koľko dní a načo tu vlastne trávi," podotkol Pellegrini.
Hlava štátu dodala, že každý minister, ktorý sa chce zúčastniť oficiálneho programu, môže letieť vládnym špeciálom, nikdy nikoho neodmietli. Opakovane vyzval Danka na to, aby vysvetlil účel ministerkinej cesty.
"A čo tu nasledujúce dni ide robiť, keďže v New Yorku a na zasadnutí OSN vôbec nie je, ale ide na niekoľko dní, asi si oddýchnuť, na Floridu," vravel Pellegrini. Podľa medializovaných informácií práve na Floride dlhodobo žije Šimkovičovej dcéra.
Následne sa Pellegrini vyjadril, že ho už prestávajú baviť "tieto infantilné ataky a posadnutosť pána Danka mojou osobou". Dodal, že už to viac nemieni tolerovať. "Preto veľmi napriamo hovorím - nech pán Danko vysvetlí, aký bol účel pracovnej cesty pani ministerky. Ak už sa teda venuje kultúre, prečo nebola na hlavnom kultúrnom podujatí v New Yorku? A s kým tu je, a čo tu bude robiť nasledujúcich pár dní?" vyzval Pellegrini lídra národniarov.
Dodal, že minister zahraničných vecí sa vráti spolu s ním, šéfovia ostatných rezortov mali taký program, ktorý vyžadoval, aby sa vrátili na Slovensko osobitne. "Akékoľvek oficiálne podujatia budem vždy podporovať. Ale polosúkromné, a možno aj čisto súkromné cesty, prepáčte, ale to nech si pán Danko najprv vysvetľuje slovenskej verejnosti," uzavrel prezident.
Zdroj: SITA.sk - Pellegriniho už prestávajú baviť Dankove „infantilné ataky“, šéfa SNS vyzval na vysvetlenie účelu Šimkovičovej cesty do USA – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
