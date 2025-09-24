|
Pri Michalovciach sa čelne zrazili dve autá, medzi zranenými je aj dieťa – FOTO
V úseku medzi Horovcami a Trhovišťom (okres Michalovce) sa na ceste I/19 čelne zrazili dve autá. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo ...
Zdieľať
24.9.2025 (SITA.sk) - V úseku medzi Horovcami a Trhovišťom (okres Michalovce) sa na ceste I/19 čelne zrazili dve autá. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, podľa doterajších zistení sa jeden z vodičov pri predbiehaní kamióna nestihol zaradiť a obe autá sa po zrážke ocitli mimo cesty.
„V autách sa viezli tri osoby, medzi nimi aj matka so synom. Všetci boli prevezení do nemocníc v Michalovciach a Trebišove. Našťastie sú pri vedomí a ich zranenia nie sú život ohrozujúce," informovala polícia. Doplnila, že premávka bola riadená striedavo v jednom jazdnom pruhu.
Zdroj: SITA.sk - Pri Michalovciach sa čelne zrazili dve autá, medzi zranenými je aj dieťa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
