 24hod.sk    Z domova

24. septembra 2025

Pri Michalovciach sa čelne zrazili dve autá, medzi zranenými je aj dieťa – FOTO


V úseku medzi Horovcami a Trhovišťom (okres Michalovce) sa na ceste I/19 čelne zrazili dve autá. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo ...



552318257_1264701195699959_5704082256132578456_n 676x507 24.9.2025 (SITA.sk) - V úseku medzi Horovcami a Trhovišťom (okres Michalovce) sa na ceste I/19 čelne zrazili dve autá. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, podľa doterajších zistení sa jeden z vodičov pri predbiehaní kamióna nestihol zaradiť a obe autá sa po zrážke ocitli mimo cesty.


„V autách sa viezli tri osoby, medzi nimi aj matka so synom. Všetci boli prevezení do nemocníc v Michalovciach a Trebišove. Našťastie sú pri vedomí a ich zranenia nie sú život ohrozujúce," informovala polícia. Doplnila, že premávka bola riadená striedavo v jednom jazdnom pruhu.


Zdroj: SITA.sk - Pri Michalovciach sa čelne zrazili dve autá, medzi zranenými je aj dieťa – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

