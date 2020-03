Pellegriniho vláda funguje po voľbách bez zmeny, demisiu podá až po schôdzi nového parlamentu

O novej vládnej koalícii rozhodnú rokovania

Zásadné otázky nebudú riešiť

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

2.3.2020 (Webnoviny.sk) - Súčasná vláda funguje ďalej bezo zmeny právomocí. Po ustanovujúcej schôdzi novozvoleného parlamentu, ktorá sa musí uskutočniť do 30 dní odo dňa vyhlásenia výsledkov volieb, podá vláda demisiu. Aj po demisii bude však ďalej vládnuť s plnými právomocami až do vymenovania novej vlády.Agentúre SITA to priblížil šéf Katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave Marián Giba. Za ten čas sa musia podľa jeho slov uskutočniť rokovania, ktoré rozhodnú o podobe novej vládnej koalície aj o personálnom zložení budúcej vlády.Na ustanovujúcej schôdzi parlamentu budú novozvolení poslanci skladať ústavou predpísaný sľub, čím sa formálne ujmú mandátov. Podľa právnika je taktiež potrebné, aby vznikla v rámci parlamentu dohoda na osobách nového predsedu aj podpredsedov.„Všetky parlamentné strany sa musia taktiež dohodnúť na personálnom obsadení jednotlivých výborov parlamentu a na osobách, ktoré budú predsedami a podpredsedami výborov. Všetky tieto dohody by mali existovať pred začatím ustanovujúcej schôdze, aby sa tá mohla plynule uskutočniť. Jej termín určuje prezidentka do 30 dní od vyhlásenia výsledkov volieb, teoreticky ľubovoľne, no prakticky predpokladám, že v záujme plynulosti procesov bude komunikovať s lídrom parlamentnej väčšiny,“ objasnil Giba.Zároveň očakáva, že sa prezidentka v najbližších hodinách stretne s lídrami politických strán a že vo veľmi krátkom čase poverí Igora Matoviča.Giba ďalej poznamenal, že vláda bude v demisii, až keď ju podá, čo je podľa neho otázka niekoľkých týždňov. „Pri ideálnom priebehu bude nová vláda vymenovaná ihneď po demisii starej. Ak vymenovanie novej nebude hneď možné, vláda v demisii bude riadiť štát ďalej. Formálne jej právomoci nebudú limitované, no z titulu elementárnej politickej kultúry je žiaduce, aby sa vláda v demisii obmedzila na takzvanú expedíciu bežných vecí, teda aby neriešila zásadné otázky, ktoré znesú odklad,“ vysvetlil právnik.Toto by už mala podľa jeho slov dodržiavať aj vláda, ktorá síce ešte nie je v demisii, ale je už po voľbách. Nový kabinet musí do 30 dní od svojho vymenovania predstúpiť pred parlament s programovým vyhlásením a získať dôveru nadpolovičnej väčšiny členov parlamentu.