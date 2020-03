Matovič chce zásadne zmeniť Slovensko, vláda „údržbárov“ mu nestačí

OĽaNO chce kreslo ministra vnútra

Transparentné výberové konania

Parlamentné voľby 2020 na Slovensku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

2.3.2020 (Webnoviny.sk) - Budúca vládna koalícia by mala byť zložená z troch bývalých opozičných parlamentných strán, konkrétne hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Sloboda a Solidarita (SaS) a strany Za ľudí Ak by takáto koalícia vznikla, v parlamente by tvorila ústavnú väčšinu. Iba tak je možné presadiť zásadné reformy, aby sme neboli len vládou „údržbárov“.Po dvojhodinovom rokovaní s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom to vyhlásil šéf OĽaNO Igor Matovič, ktorý sa s veľkou pravdepodobnosťou stane budúcim predsedom vlády. Obaja politici odmietli hovoriť, o ktoré ministerstvá majú záujem.Matovič však naznačil, že OĽaNO bude mať záujem o kreslo ministra vnútra, keďže doteraz sa prezentovali ako silné protikorupčné hnutie.„Mojím cieľom je Slovensko zásadne zmeniť, na to potrebujeme ústavnú väčšinu,“ vyhlásil Matovič. Počíta s tým, že súčasťou koalície bude aj strana Andreja Kisku Za ľudí. Uviedol, že zajtra sa s ním stretne. „Pevne verím, že táto strana nezostane bokom, dokážeme nájsť prieniky a neprevládnu vzájomné animozity. Slovensko chce od nás vidieť dohodu,“ uviedol Matovič.Boris Kollár odmietol hovoriť, o ktoré rezorty má Sme rodina záujem. „Keď chceme stavať štátne nájomné byty, tak by som nechcel ministerstvo vnútro. Budeme sa hlavne pozerať na náš program a ministerstvá, ktoré tomu prináležia,“ vyhlásil Kollár. Druhá najsilnejšia strana budúcej koalície je práve Sme rodina. Tá by mala nominovať kandidáta na post šéfa parlamentu. Kollár podotkol, že sa budú o tom v koalícii rozprávať.Pokiaľ ide o zmenu na poste policajného prezidenta, Matovičovi je sympatická možnosť, že by policajný prezident bol „iba manažér“ a bolo by vecou ministra vnútra, kto bude riadiť políciu.Zároveň by však policajný prezident nemal možnosť sa informovať o priebehu vyšetrovania konkrétneho prípadu a konkrétnu vec by riešil len vyšetrovateľ a dozorujúci prokurátor. Matovič vyhlásil, že posty v štátnej správe by sa nemali stať „vojnovou korisťou“ a plánuje transparentné výberové konania.O stabilitu poslaneckého klubu OĽaNO sa v parlamente neobáva. Verí v integritu svojich poslancov a keď budú hlasovať za vládny program, tak potom podporia aj vládne návrhy zákonov v parlamente.