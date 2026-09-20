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20. septembra 2026

Pellegrinimu prekáža voľno poslancov v pondelky. Majú skoro 300 bodov, pracovať by mohli aj každý deň


Tagy: Politika 24 Poslanci Prezident Slovenskej republiky

Parlament si podľa neho totiž v poslednej dobe zvolil zvláštny systém fungovania. Keďže poslancov parlamentu čaká na aktuálnej schôdzi prerokovanie skoro 300 bodov, ...



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69d7b0c5335d0122630807 676x451 20.9.2026 (SITA.sk) - Parlament si podľa neho totiž v poslednej dobe zvolil zvláštny systém fungovania.


Keďže poslancov parlamentu čaká na aktuálnej schôdzi prerokovanie skoro 300 bodov, mohli by pracovať aj každý deň. V rozhovore pre spravodajskú televíziu Joj 24 to v rámci relácie Politika 24 povedal prezident Peter Pellegrini. Parlament si podľa neho totiž v poslednej dobe zvolil zvláštny systém fungovania.

„Že neprerokuje všetko, ale jednoducho si povedia hneď na začiatku schôdze, že o tri týždne v utorok o jednej končíme bez ohľadu na to, či si odrobili svoju robotu alebo neodrobili," zdôraznil prezident.

Poslanci národnej rady odôvodnili fakt, že nerokujú v pondelky, argumentom, že chcú dať priestor kandidátom v nadchádzajúcich komunálnych a župných voľbách, aby mohli viesť kampaň. Podľa prezidenta však vo voľbách kandidujú aj učitelia alebo robotníci, ktorí musia chodiť do práce.

„Tí nedostanú v pondelok voľno, aby mohli robiť komunálnu kampaň," skonštatovala hlava štátu. Doplnila, že skoro 300-bodový program je výsledkom toho, ako parlament za posledný rok alebo rok a pol fungoval. „Občan fakt nerozumie tomu, ako môžu poslanci odísť z práce skôr, ako majú odrobenú svoju robotu," dodal prezident.


Zdroj: SITA.sk - Pellegrinimu prekáža voľno poslancov v pondelky. Majú skoro 300 bodov, pracovať by mohli aj každý deň © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Politika 24 Poslanci Prezident Slovenskej republiky
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