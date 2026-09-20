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20. septembra 2026
Prečo Pellegrini vo svojej správe nehovoril o korupcii? Prezident vysvetlil obsah svojho prejavu
Na rozoberanie káuz podľa prezidenta existujú opozícia a médiá. Správa o stave republiky prednášaná na pôde Národnej rady SR nie je podľa prezidenta
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20.9.2026 (SITA.sk) - Na rozoberanie káuz podľa prezidenta existujú opozícia a médiá.
Správa o stave republiky prednášaná na pôde Národnej rady SR nie je podľa prezidenta Petra Pellegriniho na to, aby vymenovával jednotlivé kauzy. V rozhovore pre spravodajskú televíziu Joj 24 v rámci relácie Politika na 24 tak reagoval na výčitku, že v rámci svojej správy pred poslancami nehovoril o korupcii. Na rozoberanie káuz podľa prezidenta existujú opozícia a médiá.
„Moja (správa) bola zameraná na budúcnosť a veľké výzvy, pred ktorými stojíme," vyhlásil prezident, pričom spomenul pitnú vodu, sucho, klimatické zmeny, nerastúcu ekonomiku alebo globálne problémy. „Ak by som sa mal dotknúť každej jednej oblasti, tak tá správa by nemala hodinu, ale mala by možno štyria pol. Niekedy je ťažko vyhovieť každému," skonštatoval Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Prečo Pellegrini vo svojej správe nehovoril o korupcii? Prezident vysvetlil obsah svojho prejavu © SITA Všetky práva vyhradené.
Správa o stave republiky prednášaná na pôde Národnej rady SR nie je podľa prezidenta Petra Pellegriniho na to, aby vymenovával jednotlivé kauzy. V rozhovore pre spravodajskú televíziu Joj 24 v rámci relácie Politika na 24 tak reagoval na výčitku, že v rámci svojej správy pred poslancami nehovoril o korupcii. Na rozoberanie káuz podľa prezidenta existujú opozícia a médiá.
„Moja (správa) bola zameraná na budúcnosť a veľké výzvy, pred ktorými stojíme," vyhlásil prezident, pričom spomenul pitnú vodu, sucho, klimatické zmeny, nerastúcu ekonomiku alebo globálne problémy. „Ak by som sa mal dotknúť každej jednej oblasti, tak tá správa by nemala hodinu, ale mala by možno štyria pol. Niekedy je ťažko vyhovieť každému," skonštatoval Pellegrini.
Zdroj: SITA.sk - Prečo Pellegrini vo svojej správe nehovoril o korupcii? Prezident vysvetlil obsah svojho prejavu © SITA Všetky práva vyhradené.
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