Pelosiová ubezpečuje, že na Taiwan a do regiónu prišla v mieri

Predsedníčka americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiová v stredu v Tchaj-peji uviedla, že jej delegácia prišla na Taiwan a do regiónu v mieri.





Podľa agentúry AFP Pelosiová na stretnutí s podpredsedom taiwanského parlamentu Cchaj Čch'-čchangom vyhlásila: "Prichádzame na Taiwan ako priatelia, prichádzame do regiónu v mieri."Taiwanská prezidentka Cchaj Jing-wen neskôr na schôdzke s Pelosiovou vyhlásila, že ostrov Taiwan Číne "neustúpi" a bude naďalej brániť demokraciu.Pelosiová vo svojej reakcii ubezpečila, že Spojené štáty sa budú držať svojich záväzkov voči Taiwanu.Cchaj Jing-wen reagovala na vyhlásenia z Číny, ktorú Pelosiovej návšteva rozhnevala a ktorá za ňu v odvete pripravuje vojenské cvičenie.Návšteva 82-ročnej Pelosiovej nebola oficiálne ohlásená, ale niekoľko dní sa o nej intenzívne špekulovalo.Keď Pelosiová - ktorá je na turné po Ázii - v utorok na Taiwane pristála, reakcia Pekingu bola rýchla: čínske ministerstvo zahraničných vecí si v utorok neskoro večer predvolalo amerického veľvyslanca Nicholasa Burnsa a varovalo ho, že Washington "za to zaplatí".Taiwanské úrady v noci na stredu informovali, že do identifikačnej zóny protivzdušnej obrany ostrova, čo je oblasť oveľa väčšia ako jeho vzdušný priestor, vstúpilo 21 čínskych vojenských lietadiel. Taiwanské ministerstvo obrany uviedlo, že je "odhodlané" chrániť ostrov pred akýmkoľvek útokom.V regióne sa plaví aj niekoľko amerických lodí vrátane lietadlovej lode USS Ronald Reagan, uviedli americké vojenské zdroje.Väčšina pozorovateľov hodnotí pravdepodobnosť ozbrojeného konfliktu ako nízku. Americkí predstavitelia však uviedli, že sa pripravujú na demonštrácie sily zo strany čínskej armády.V utorok večer, krátko pred pristátím vojenského lietadla s delegáciou amerických kongresmanov vedenou Pelosiovou, bol najvyšší mrakodrap v Tchaj-peji, Taipei 101, slávnostne nasvietený a objavovali sa na ňom pozdravné posolstvá adresované vysokým predstaviteľom USA.Pristátie lietadla s Pelosiovou na Taiwane cez internet sledovalo viac ako 708.000 ľudí, uviedol web Flightradar24. Podľa neho sa tak let SPAR19 stal najviac naživo sledovaným v histórii Flightradar24 - systému sledovania lietadiel, ktorý zobrazuje leteckú dopravu na celom svete v reálnom čase.Čína považuje Taiwan s 23 miliónmi obyvateľov za jednu zo svojich provincií, ktoré sa jej od skončenia čínskej občianskej vojny - v roku 1949 - zatiaľ nepodarilo pripojiť k zvyšku svojho územia.