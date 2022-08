Rezort zdravotníctva radí ľuďom nad 60 rokov využiť bezplatný PCR test

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR odporúča ľuďom nad 60 rokov s podozrením na ochorenie COVID-19, aby využili bezplatné PCR testovanie. Rezort zdôraznil, že skoré testovanie je dôležité pre adekvátne nastavenie liečby.





MZ pripomína, že ľudia nad 60 rokov majú nárok na PCR testovanie platené štátom. "Využívanie štátom hradeného PCR testovania je pri ohrozených skupinách dvojnásobne dôležité. V prípade podozrení či prvých príznakov COVID-19 rezort zdravotníctva odporúča využiť túto možnosť čo najskôr," priblížilo ministerstvo s tým, že výsledky PCR testu sú spravidla známe do 24 hodín.Vďaka skorému potvrdeniu ochorenia je podľa rezortu možné omnoho efektívnejšie nasadiť vhodnú liečbu, napríklad liekom Lagevrio s účinnou látkou molnupiravir. "Napriek zníženej dostupnosti v Európe má Slovensko adekvátne zásoby tohto antivirotického lieku. O to viac je dôležité, aby sa liek využíval racionálne, efektívne a cielene podával pacientom, ktorí sú ohrození mierne až stredne ťažkým priebehom ochorenia," vysvetlil rezort. Dodal, že vďaka PCR testovaniu možno liek predpisovať priamo pacientom, ktorí ho potrebujú, vyhnúť sa hromadeniu liečiva "do zásoby" či predpisovaniu z preventívnych dôvodov.Pacienti nad 60 rokov môžu požiadať o absolvovanie PCR testu cez registračný formulár na webe nczisk.sk, kde si môžu vybrať preferované miesto odberu. V prípade pozitívneho výsledku je potrebné kontaktovať lekára telefonicky a konzultovať s ním svoj zdravotný stav. Zoznam miest, kde sa dá PCR vyšetrenie absolvovať, je dostupný napríklad na stránke www.e-vuc.sk.