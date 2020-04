Pendleri by mohli mať rovnakú výnimku ako zdravotníci v Česku

Širšie pole výnimiek

Opatrovateľky a študenti

28.4.2020 - Situácia pendlerov by sa mala od štvrtka 30. apríla zlepšiť. Na tlačovej konferencii to vyhlásil štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Martin Klus (SaS).Rezort diplomacie navrhuje, aby pre pendlerov platila rovnaká výnimka, aká v súčasnosti platí pre zdravotníkov, ktorí pracujú v Českej republike.Tí sa pri vstupe do krajiny preukážu maximálne štyri dni starým testom na Covid-19 a nemusia absolvovať povinnú karanténu.„Dnes by sme mali dosiahnuť aj konsenzus s tým, čo by mohol pripraviť hlavný hygienik so svojím tímom. Chceme dosiahnuť, aby sa pendleri dostali do širšieho poľa výnimiek,“ povedal Klus. Doteraz mohli z dôvodu bývania alebo práce pendleri prejsť maximálne 30 kilometrovú trasu od svojho bydliska či práce za hranicu a naopak.„Už by sme išli by do určenia vzdialenosti podľa krajov, podobne ako sme to robili v Českej republike. V prípade Rakúska by to mali byť spolkové krajiny Dolné Rakúsko, Burgerlandsko a Viedeň,“ vysvetlil zmeny tajomník.Zdôraznil tiež, že sa chcú špeciálne venovať opatrovateľkám a študentom, ktorí budú potrebovať prekročiť hranice, aby nemuseli ísť do dvojtýždňovej štátnej karantény. Klus si vie predstaviť aj výnimky pre členov rodín pendlerov.„Prichádzame dnes na ústredný krízový štáb s tým, aby sa nestávalo, že časť rodiny pustia cez hranice a časť nie. Aj keď by chceli riešiť napríklad návštevu lekára alebo školy,“ uviedol. Klus si vie na slovenských hraniciach predstaviť „liberálnejší režim“, no chýba podľa neho politická vôľa na uvoľňovanie pravidiel, ktoré v súčasnosti platia.