Žiadna koronakatastrofa sa podľa Sulíka nekoná, ale množstvo reštaurácií a predajní pôjde do krachu

28.4.2020 - Štát pokročil v príprave návrhu, ktorým by mal pomôcť prevádzkovateľom zatvorených reštaurácií či obchodov s platením nájomného."Speje to k tomu, že dúfam, že budúci týždeň konečne uzavrieme odškodnenie maloobchodných prevádzok, čo sa týka nájmu. Tak, ako to vyzerá, som presvedčený, že to bude kvalitná dohoda. Samozrejme, musí prejsť vládou," povedal po utorkovom rokovaní kabinetu minister hospodárstva Richard Sulík.Zároveň potvrdil, že na krízovom štábe bude presadzovať ďalšie uvoľňovanie ekonomiky. Podľa neho nepriniesli veľkonočné sviatky zhoršenie situácie. "Žiadna katastrofa sa nekoná, čo sa týka korony, avšak koná sa katastrofa, čo sa týka predajní a reštaurácií, ktoré sú stále ešte zatvorené" vyhlásil Sulík. Kritizoval obmedzenie otvorenia obchodov na výmeru 300 metrov štvorcových.Škodí to podľa neho aktuálne najmä nábytkárskym firmám, keďže rozloha ich predajní je nad uvedený limit a musia byť stále zatvorené. Minimálne dve už podľa neho avizujú veľké ťažkosti, pričom jedna prevádzkuje 17 a druhá 15 predajní.Šéf rezortu hospodárstva pripomenul, že počet nakazených klesá. "Nikto súdny nemôže byť ľahostajný k tomu, že nám množstvo reštaurácii alebo predajní pôjde do krachu," skonštatoval.Podľa neho by sme nemali robiť z korony "modlu". Vždy sa údajne dajú nájsť dôvody na to, aby sme s ďalším uvoľňovaním počkali. "My môžeme čakať až na svätého Dindiho, ale problém je, že reálny ekonomický život nepočká," uzavrel Sulík.