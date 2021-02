Pendleri sa budú musieť testovať aj registrovať, Rakúsko im mení podmienky

Negatívny PCR alebo antigénový test

Výnimka z online registrácie

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - Rakúsko zavádza povinné testovanie a registráciu pre pendlerov . Od stredy 10. februára sa tak budú musieť testovať na ochorenie COVID-19 a registrovať jedenkrát týždenne. Vo svojom profile na sociálnej sieti to uviedol štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) Martin Klus (SaS).Ako ďalej priblížil, pendleri majú výnimku z absolvovania 10-dňovej karantény. Pri vstupe sa však musia preukázať negatívnym RT-PCR alebo antigénovým testom, nie starším ako sedem dní.Povinnú online registráciu cez formulár, ktorý je v angličtine a nemčine dostupný na stránke https://www.oesterreich.gv.at/ , musia pendleri vykonávať rovnako najmenej raz za týždeň – teda spolu s novým testom.Štátny tajomník zároveň upozornil, že vo všeobecnosti platí 10-dňová karanténa pre cestujúcich, ktorí vstupujú do Rakúska zo Slovenska.Aj v takomto prípade však platí povinnosť predložiť pri vstupe negatívny RT-PCR alebo antigénový test. Ak ho občan nemá, môže sa na vlastné náklady nechať do 24 hodín od príchodu otestovať v Rakúsku. „Najskôr po piatich dňoch je dovolené ‚vykúpiť‘ sa z karantény absolvovaním ďalšieho testu,“ uviedol Klus.Pre všetkých súčasne platí povinnosť online registrácie pred vstupom. Výnimku z tejto povinnosti budú mať naďalej napríklad ľudia, ktorí Rakúskom iba prechádzajú, teda tranzit či prejazd krajinou.Ďalej osoby smerujúce na letisko a tiež osoby, ktoré musia do Rakúska vycestovať z nevyhnutného dôvodu, akými sú napríklad neodkladné rodinné záležitosti či pohreb.Možnosť nechať sa otestovať do 24 hodín od vstupu do Rakúska platí aj pre pendlerov. Test, ktorý je vydaný v Rakúsku, musí obsahovať meno testovanej osoby, dátum narodenia, dátum a čas odberu vzoriek, výsledok testu, podpis a pečiatka inštitúcie vykonávajúcej testovania alebo QR kód.„Bolo nám potvrdené, že sa budú uznávať aj AG a PCR testy zo Slovenska,“ pripomenul Klus s tým, že rezort však ešte nevie, v akej podobe. „Rezort diplomacie túto informáciu čo najskôr doplní,“ uzavrel Klus.