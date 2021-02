V okresoch Námestovo a Tvrdošín hrozia povodne, na horách zas búrlivý vietor

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

4.2.2021 (Webnoviny.sk) - V okresoch Námestovo, Tvrdošín a Dolný Kubín hrozia pre topiaci sa sneh povodne. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahu prvého stupňa platnú od štvrtka 4. februára do odvolania. SHMÚ o tom informuje na svojej webovej stránke.Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pred povodňami aj v okrese Michalovce, Trebišov bez Roňavy a Trebišov - Roňava. Výstraha platí do piatka 5. februára do 10:00. „Prvý stupeň výstrahy upozorňuje na jav, ktorý môže spôsobiť relatívne malé nebezpečenstvo, škody na majetku menšieho rozsahu. Môže sa vyskytnúť aj niekoľkokrát do roka,“ dopĺňa SHMÚ.SHMÚ tiež upozorňuje na vietor v Bratislavskom, Nitrianskom, Trnavskom a Prešovskom kraji. Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí do 14:00. Meteorológovia zároveň vydali výstrahu druhého stupňa pred vetrom na horách v Banskobystrickom, Prešovskom a Žilinskom kraji, ktorá je v platnosti do 13:00.