Penta: Lex Haščák je protiústavný, konštatovať to majú právne analýzy

Bratislava 25. novembra (TASR) - Dvojica návrhov zákonov Lex Haščák z dielne dvojkoalície mimoparlamentných strán Progresívne Slovensko (PS)-Spolu je podľa finančnej skupiny Penta protiústavná a predstavuje neprimeraný a neodôvodnený zásah do vlastníckych práv. Podľa hovorcu Penty Gabriela Tótha to majú vo svojej analýze konštatovať aj tri advokátske kancelárie, na ktoré sa spoločnosť obrátila.V prípade návrhu zákona Lex Haščák v oblasti zdravotníctva, ktorý má zakázať krížové vlastníctvo, ide podľa právnych analýz o zásah do vlastníckych práv, ktoré podliehajú ústavnej ochrane, pričom podmienky na odňatie alebo obmedzenie splnené nie sú. Zákaz je považovaný aj za diskriminačný, keďže sa týka len súkromných investorov, nie aj štátu a verejného sektora. Penta tiež upozorňuje na to, že zákaz by sa vzťahoval len napovolenia, teda pre subjekty, ktoré by po príslušnej právnej úprave prejavili záujem podnikať v zdravotníctve. Zákaz krížového vlastníctva sa pritom dá podľa finančnej skupiny dosiahnuť napríklad aj prísnejším dohľadom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a transparentnejšími zmluvnými podmienkami.Návrh Lex Haščák v médiách, ktorého snahou je vylúčiť vlastníctvo média a zároveň obchodovanie so štátom, má okrem iného nejednoznačne definovať typy médií, ktorých sa má zákon týkať, a nie je jasné, či sa týka aj vlastníka on-line média. Nie je tiež zrejmé, prečo sa návrh obmedzuje len na subjekty podnikajúce so štátom, ktoré získavajú financie z verejných zdrojov, pretože nebezpečenstvo zásahov do redakčnej nezávislosti hrozí podľa analýzy aj zo strany podnikateľských subjektov, ktoré neobchodujú so štátom. Predmetom kontroly by preto mali byť napríklad aj vzťahy s politickými predstaviteľmi. Návrh tiež podľa Penty nie je v súlade s Ústavou SR či s princípom proporcionality.