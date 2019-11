Pentagon: IS využil stiahnutie vojsk USA zo Sýrie a tureckú inváziu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. novembra (TASR) - Stiahnutie amerických jednotiek zo severovýchodnej Sýrie a turecká vojenská operácia v tejto oblasti umožnili extrémistickému hnutiu Islamský štát (IS) preskupiť svoje sily a pripraviť nové útoky. V utorok to vo svojej správe uviedol úrad generálneho inšpektora ministerstva obrany USA. Informovala o tom agentúra AFP." uvádza sa v správe.Extrémisti z IS budú mať teraz pravdepodobne "uviedol úrad s odvolaním sa na informácie americkej vojenskej rozviedky DIA.V správe sa tiež uvádza, že v dlhodobom horizonte sa ISÚrad generálneho inšpektora zároveň predpokladá, že likvidácia lídra IS abú Bakra Baghdádího bude mať, keďže táto extrémistická organizácia už medzitým "" na Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF).Úrad generálneho inšpektora ministerstva obrany USA je nezávislou agentúrou, ktorá dohliada na programy a operácie ministerstva obrany. Založený bol v roku 1982.