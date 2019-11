Epstein bol podľa prokurátora v noc svojej smrti v cele sám

Jeffrey Epstein, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 20. novembra (TASR) - Federálna prokuratúra v utorok uviedla, že do cely amerického finančníka Jeffreyho Epsteina, ktorý bol obžalovaný zo sexuálneho zneužívania neplnoletých dievčat a ďalších deliktov, v noc jeho smrti nikto nevstupoval. Informovala o tom agentúra AP.Prokuratúra to uviedla v čase, keď podala žalobu na príslušníkov väzenskej stráže Tovala Noela a Michaela Thomasa za to, že nekontrolovali Epsteina v jeho cele každých 30 minút, ako mali v popise práce, pričom záznamy o kontrolách upravili tak, aby vyvolali dojem, že si svoje povinnosti riadne plnili.Michael Baden, súdny lekár, ktorého si najala Epsteinova rodina, aby pomohol s vyšetrovaním finančníkovej smrti, vyhlásil, že o tejto verzii stále nie je presvedčený. Lekár povedal, že by sa chcel od príslušníkov väzenskej stráže dozvedieť, v akej pozícii bolo Epsteinovo telo, keď ho našli.Riaditeľka Federálneho väzenského úradu Kathleen Hawková-Sawyerová v tejto súvislosti zdôraznila, že "" inú verziu ako samovraždu.Obaja obžalovaní v utorok pred súdom vyhlásili, že sa necítia byť vinní, pričom Montell Figgins - Thomasov právny zástupca - ešte pred pojednávaním uviedol, že z nich urobiliEpsteina, ktorý patril do najvyšších kruhov americkej smotánky a udržiaval úzke vzťahy s mnohými známymi osobnosťami svetovej politiky aj šoubiznisu, súdili prvýkrát už v roku 2008, keď sa priznal k zneužívaniu neplnoletých dievčat a navádzaniu k prostitúcii. Dostal za to trest 18 mesiacov odňatia slobody, z ktorých si nakoniec odpykal len 13.Opätovne ho zatkli začiatkom júla, keď ho obvinili z ďalších sexuálnych zločinov, za ktoré mohol dostať až 45 rokov. Epstein tentoraz tvrdil, že je nevinný.Finančník bol podľa týchto obvinení súčasťou gangu zaoberajúceho sa prostitúciou a celebritám, ktoré pozýval do svojho luxusného sídla v New Yorku, ponúkal "služby" prostitútok, pričom niektoré z nich boli neplnoleté.