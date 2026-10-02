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02. októbra 2026

Pentagón uzavrel kontrakt za 24,4 miliardy dolárov na zrýchlenie výroby rakiet SM-6


Tagy: Americké ministerstvo obrany Americký prezident Hormuzský prieliv Pentagon Zahraničie

Washington sa snaží doplniť zásoby munície po jej rozsiahlej spotrebe počas vojny proti Iránu. Americké ministerstvo ...



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defense_budget_35849 a591641715124a8dbdb3589991fb9179 676x451 2.10.2026 (SITA.sk) - Washington sa snaží doplniť zásoby munície po jej rozsiahlej spotrebe počas vojny proti Iránu.




Americké ministerstvo obrany vo štvrtok oznámilo kontrakt so spoločnosťou Raytheon v hodnote 24,4 miliardy dolárov na zrýchlenie výroby rakiet SM-6. Washington sa snaží doplniť zásoby munície po jej rozsiahlej spotrebe počas vojny proti Iránu.

USA investujú miliardy do zrýchlenia výroby rakiet


Rakety SM-6 sú podľa Pentagónu „kľúčovou muníciou pre boj proti vzdušným a hladinovým cieľom“. Základná dohoda je uzavretá na päť rokov s možnosťou predĺženia o ďalšie dva roky a jej cieľom je zrýchliť výrobu.

Kontrakt má podľa ministerstva poskytnúť obrannému priemyslu dlhodobú predvídateľnosť potrebnú na rozšírenie pracovných kapacít a zabezpečenie kritických dodávateľských reťazcov. Raytheon uviedol, že rakety SM-6 už úspešne odpaľovali z rôznych lodných platforiem amerického námorníctva aj z pozemných odpaľovacích zariadení.

Vojna proti Iránu odhalila problémy so zásobami munície


Americký prezident Donald Trump doteraz odmietal obavy týkajúce sa výrazného vplyvu vojny proti Iránu na zásoby americkej munície. Generálny inšpektor ministerstva obrany však minulý mesiac uviedol, že spotreba munície počas operácie Epic Fury viedla k nedostatkom v strategických zásobách a odhalila problémy pri ich dopĺňaní zo strany obranného priemyslu.

Na pokles zásob upozornil aj Kongresový rozpočtový úrad v správe z 15. septembra. Podľa neho spotreba prostriedkov protiraketovej obrany spôsobí, že Spojené štáty budú mať niekoľko rokov znížené zásoby záchytných rakiet.

Raytheon zvyšuje kapacity na uspokojenie dopytu


Raytheon zároveň uviedol, že investuje do svojich prevádzok a zariadení, aby dokázal uspokojiť zvýšený dopyt. „Neustálymi investíciami do našich prevádzok a zariadení odstraňujeme obmedzenia a zvyšujeme kapacitu, aby sme zabezpečili dodávky tejto kľúčovej schopnosti, od ktorej závisia naši námorníci,“ povedal prezident spoločnosti Phil Jasper.

Vojnu proti Iránu začali Spojené štáty a Izrael 28. februára. Teherán aj po viac ako siedmich mesiacoch naďalej kontroluje strategický Hormuzský prieliv, zatiaľ čo Washington blokuje iránske prístavy. Denník Wall Street Journal podľa dodaného materiálu uviedol, že Trump svojim spolupracovníkom povedal, že očakáva obnovenie bombardovania Iránu do konca novembra, čo by mohlo viesť k ďalším iránskym útokom a ďalšej spotrebe americkej munície.


Zdroj: SITA.sk - Pentagón uzavrel kontrakt za 24,4 miliardy dolárov na zrýchlenie výroby rakiet SM-6 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Americké ministerstvo obrany Americký prezident Hormuzský prieliv Pentagon Zahraničie
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