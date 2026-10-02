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02. októbra 2026
Francúzski stredoškoláci blokujú stovky škôl, zapaľujú ohne a zvádzajú potýčky s políciou – FOTO
Protesty zasiahli vyše 560 stredných škôl, študenti žiadajú lepšie podmienky, vláda však varuje pred násilnými skupinami. Protesty francúzskych stredoškolákov v piatok ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Protesty zasiahli vyše 560 stredných škôl, študenti žiadajú lepšie podmienky, vláda však varuje pred násilnými skupinami.
Študenti sa sťažujú na príliš dlhé vyučovanie, nevyhovujúce podmienky vrátane prehriatych tried a časté absencie učiteľov.
„Celý rok sme nemali učiteľa prírodných vied. Nemáme ani učebnice,“ povedal 15-ročný Simon pred Turgotovým lýceom v centre Paríža. „A to máme ešte šťastie. Na predmestiach je to ešte horšie.“
V piatok horeli vstupy do dvoch parížskych lýceí – Léonarda de Vinciho a Gastona Bachelarda. Hasiči museli požiare likvidovať. Minister školstva Édouard Geffray tvrdí, že pôvodné požiadavky študentov sú oprávnené, protesty však podľa vlády prerástli do násilia. „Hnutie stredoškolákov držia ako rukojemníka ultranásilné okrajové skupiny,“ vyhlásil.
Vo štvrtok protesty zasiahli viac ako tisíc škôl. Od začiatku hnutia utrpelo zranenia najmenej 65 zamestnancov vrátane 40 riaditeľov a približne 170 študentov. V Marseille a ďalších mestách školy prechádzajú na dištančné vyučovanie.
Geffray vyzval rodičov, aby deti na protesty nepúšťali. „Teraz je najdôležitejšie, aby naše deti už neboli na uliciach, pretože sú v nebezpečenstve,“ povedal.
Minister spravodlivosti Gérald Darmanin oznámil, že od začiatku protestov skončilo v policajnej väzbe približne dvetisíc ľudí, pričom 90 percent z nich boli maloletí.
Prokurátorov požiadal, aby v prípade škôd preverovali aj zodpovednosť rodičov a možnosť požadovať od nich náhradu.
Napätá situácia bola aj v meste Rennes, kde sa pri Lýceu Jeana Macého zhromaždili študenti oblečení v čiernom a s kuklami. V blízkosti boli početné policajné jednotky. „Pokiaľ ide o nás, vyhrali sme – naša škola je dnes ráno zatvorená,“ povedala 16-ročná Lola.
Zároveň kritizovala policajné zásahy proti demonštrantom. „Ešte viac nás to hnevá. Polícia nemá právo nás biť ani proti nám používať slzotvorný plyn,“ priblížila. Slzotvorný plyn polícia použila aj pri Kerichenovom lýceu v Breste.
Protesty už zasiahli aj do politického zápasu pred prezidentskými voľbami. Vláda obviňuje krajne ľavicové hnutie Nepoddajné Francúzsko (LFI) na čele s prezidentským kandidátom Jeanom-Lucom Mélenchonom, že hnutie podnecuje.
Predstaviteľ LFI Manuel Bompard tieto tvrdenia odmietol a obvinil vládu, že „skĺzla ku konšpiračným teóriám“.
Protesty sa začali minulý týždeň v okolí Paríža a rýchlo sa rozšírili po celej krajine. Stredoškoláci, protestujú proti preplneným triedam, nedostatku učiteľov či príliš nabitým rozvrhom. Na viacerých školách zablokovali vstupy odpadkovými kontajnermi, ktoré v niektorých prípadoch aj podpálili. Mnohé stredné školy plánujú prejsť na dištančné vyučovanie, najmä v Marseille.
Viac ako sto stredných škôl je vážne poškodených. V Paríži v piatok požiar poškodil vstupy do dvoch stredných škôl. Na miesto privolali hasičov, ktorí požiare uhasili.
Zdroj: SITA.sk - Francúzski stredoškoláci blokujú stovky škôl, zapaľujú ohne a zvádzajú potýčky s políciou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Protesty francúzskych stredoškolákov v piatok pokračovali v blokádami, požiarmi a potýčkami s políciou, pričom vyučovanie bolo prerušené alebo narušené vo viac ako 560 školách. Hnutie, ktoré sa začalo minulý týždeň v oblasti Paríža, sa rýchlo rozšírilo po celej krajine.
Dlhé vyučovanie a zlé podmienky
Študenti sa sťažujú na príliš dlhé vyučovanie, nevyhovujúce podmienky vrátane prehriatych tried a časté absencie učiteľov.
„Celý rok sme nemali učiteľa prírodných vied. Nemáme ani učebnice,“ povedal 15-ročný Simon pred Turgotovým lýceom v centre Paríža. „A to máme ešte šťastie. Na predmestiach je to ešte horšie.“
V piatok horeli vstupy do dvoch parížskych lýceí – Léonarda de Vinciho a Gastona Bachelarda. Hasiči museli požiare likvidovať. Minister školstva Édouard Geffray tvrdí, že pôvodné požiadavky študentov sú oprávnené, protesty však podľa vlády prerástli do násilia. „Hnutie stredoškolákov držia ako rukojemníka ultranásilné okrajové skupiny,“ vyhlásil.
Desiatky zranených
Vo štvrtok protesty zasiahli viac ako tisíc škôl. Od začiatku hnutia utrpelo zranenia najmenej 65 zamestnancov vrátane 40 riaditeľov a približne 170 študentov. V Marseille a ďalších mestách školy prechádzajú na dištančné vyučovanie.
Geffray vyzval rodičov, aby deti na protesty nepúšťali. „Teraz je najdôležitejšie, aby naše deti už neboli na uliciach, pretože sú v nebezpečenstve,“ povedal.
Zodpovední sú aj rodičia
Minister spravodlivosti Gérald Darmanin oznámil, že od začiatku protestov skončilo v policajnej väzbe približne dvetisíc ľudí, pričom 90 percent z nich boli maloletí.
Prokurátorov požiadal, aby v prípade škôd preverovali aj zodpovednosť rodičov a možnosť požadovať od nich náhradu.
Polícia nemá právo
Napätá situácia bola aj v meste Rennes, kde sa pri Lýceu Jeana Macého zhromaždili študenti oblečení v čiernom a s kuklami. V blízkosti boli početné policajné jednotky. „Pokiaľ ide o nás, vyhrali sme – naša škola je dnes ráno zatvorená,“ povedala 16-ročná Lola.
Zároveň kritizovala policajné zásahy proti demonštrantom. „Ešte viac nás to hnevá. Polícia nemá právo nás biť ani proti nám používať slzotvorný plyn,“ priblížila. Slzotvorný plyn polícia použila aj pri Kerichenovom lýceu v Breste.
Politický zápas
Protesty už zasiahli aj do politického zápasu pred prezidentskými voľbami. Vláda obviňuje krajne ľavicové hnutie Nepoddajné Francúzsko (LFI) na čele s prezidentským kandidátom Jeanom-Lucom Mélenchonom, že hnutie podnecuje.
Predstaviteľ LFI Manuel Bompard tieto tvrdenia odmietol a obvinil vládu, že „skĺzla ku konšpiračným teóriám“.
Protesty sa začali minulý týždeň v okolí Paríža a rýchlo sa rozšírili po celej krajine. Stredoškoláci, protestujú proti preplneným triedam, nedostatku učiteľov či príliš nabitým rozvrhom. Na viacerých školách zablokovali vstupy odpadkovými kontajnermi, ktoré v niektorých prípadoch aj podpálili. Mnohé stredné školy plánujú prejsť na dištančné vyučovanie, najmä v Marseille.
Viac ako sto stredných škôl je vážne poškodených. V Paríži v piatok požiar poškodil vstupy do dvoch stredných škôl. Na miesto privolali hasičov, ktorí požiare uhasili.
Zdroj: SITA.sk - Francúzski stredoškoláci blokujú stovky škôl, zapaľujú ohne a zvádzajú potýčky s políciou – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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