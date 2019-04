Pentagón vyšle na hranice s Mexikom ďalších 320 vojakov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. apríla (TASR) - Americké ministerstvo obrany (Pentagón) v pondelok oznámilo, že na hranice Spojených štátov s Mexikom vyšle ďalších 320 príslušníkov ozbrojených síl. Informovala o tom v utorok agentúra AFP.Vojaci, ktorí by na hraniciach s Mexikom mali byť rozmiestnení do konca septembra, posilnia skupinu približne 2900 vojakov v aktívnej službe a 2000 príslušníkov Národnej gardy, ktorí sa v súčasnosti na južných hraniciach USA nachádzajú.Hovorca Pentagónu podplukovník Jamie Davis uviedol, že úlohou posíl bude zabezpečovanie prepravy migrantov, monitorovanie zdravotného stavu zadržaných migrantov či distribúcia potravín. Ich úlohy nebudú nijako spojené s udržiavaním poriadku na hraniciach.V posledných mesiacoch prišli do Mexika tisíce migrantov pochádzajúcich zo Strednej Ameriky, ktorí utekajú pred chudobou a násilím vo svojich domovských krajinách. Americký prezident Donald Trump ich označuje za hrozbu pre národnú bezpečnosť USA.