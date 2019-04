Japonský cisár Akihito bol na tróne 30 rokov

Na archívnej snímke japonský cisár Akihito. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Profil japonského cisára Akihita:

Akihito je v súčasnosti jediným panovníkom na svete s titulom cisár a zároveň prvým japonským vládcom, ktorý nie je považovaný za božského. Jeho otec sa v deklarácii z roku 1946 vzdal výsady, že jeho moc pochádza od Boha.



Podľa japonskej ústavy z roku 1947 je cisár symbolom štátu a jednoty národa. Jeho postavenie sa odvodzuje od vôle ľudu, ktorý je nositeľom zvrchovanosti. Cisár nemá žiadnu zákonodarnú, výkonnú ani súdnu moc, jeho povinnosti v štátnych záležitostiach sú formálnej a protokolárnej povahy.



Akihito je 125. japonským panovníkom v tradičnom počítaní nástupníctva cisárov. Cisárom sa stal 7. januára 1989 po úmrtí svojho otca cisára Hirohita. Oficiálny obrad sa v cisárskom paláci v centre Tokia uskutočnil 12. novembra 1990 po uplynutí stanoveného obdobia oplakávania smrti predošlého vládcu. Nový cisár Akihito v tradičnom odeve z hodvábu vtedy za prítomnosti mnohých dvoranov absolvoval rituál vďakyvzdania za novú úrodu ryže.



Narodil sa 23. decembra 1933 v Tokiu. Vyrastal ako korunný princ na cisárskom dvore v zajatí tradícií. Prelom v jeho výchove po ukončení druhej svetovej vojny spôsobil príchod americkej učiteľky Elizabeth Gray Viningovej, ktorá podľa cisárskeho dvora mala otvoriť princovi okná do vonkajšieho sveta. Hoci ho vyučovala len počas štyroch rokov, hlboko ho ovplyvnila. Bola tiež jediným zahraničným hosťom na jeho svadbe v roku 1959.



Akihito si ako prvý zobral manželku neurodzeného pôvodu Mičiko a čiastočne prispôsobil svoj život západnému štýlu. Spolu s Mičiko majú tri deti, dvoch synov a dcéru, ktorá po svadbe s neurodzeným človekom opustila palác.



Komisia japonskej vlády v novembri 2005 oficiálne navrhla, aby v budúcnosti mohli nastúpiť na cisársky trón aj ženy a ich potomkovia. K zmene zákona malo dôjsť pre dlhodobé udržanie monarchie, nie z dôvodu rovnosti pohlaví v paláci. V septembri 2006 sa však narodil prvý mužský potomok v japonskej cisárskej rodine po vyše 40 rokoch. Debata o revízii zákona o nástupníctve na trón bola odložená na neurčito.



Cisárovi vo februári 2012 zaviedli bypass. Počas hospitalizácie prevzal za Akihita panovnícke povinnosti jeho syn, korunný princ Naruhito.



Japonsko si pripomenulo 70. výročie svojej kapitulácie v druhej svetovej vojne 15. augusta 2015. Cisár Akihito, vyjadril "hlbokú ľútosť" za činy svojej krajiny v minulosti, a vieru, že takáto tragédia "sa nikdy nezopakuje".



V netradičnom príhovore k národu cisár v auguste 2016 naznačil želanie abdikovať. Zdôvodnil to obavami, že jeho vek a zdravotný stav môžu začať obmedzovať jeho schopnosť plniť si povinnosti.



Japonský zákon riešiaci cisárovo odstúpenie z trónu pochádza ešte z roku 1947. Je založený na ústave z 19. storočia, ktorá zakazovala cisárovi abdikáciu ako potenciálne riziko pre politickú stabilitu.



Japonský parlament 9. júna 2017 vyplnil želanie cisára Akihita a schválil návrh zákona umožňujúci monarchovi abdikovať. Zákon o abdikácii platí len pre Akihita a jeho nasledovníkom neumožní, aby jeho príklad nasledovali. Japonský premiér Šinzó Abe oficiálne 1. decembra 2017 potvrdil rozhodnutie cisárskej rady, na základe ktorého cisár Akihito abdikuje 30. apríla 2019.



Pri príležitosti svojich 85. narodenín 23. decembra 2018 Akihito vyjadril "veľkú útechu", že počas jeho vládnutia sa Japonsko vyhlo vojenským konfliktom a poďakoval sa ľudu a svojej manželke, cisárovnej Mičiko, za podporu.



Japonsko zverejnilo začiatkom apríla 2019 aj názov novej cisárskej éry, ktorá sa začne v máji, po abdikácii Akihita. Nová éra sa bude volať Reiwa, čo znamená "poriadok a harmónia".



Japonský cisársky pár oslávil 10. apríla 2019 diamantové výročie svojho sobáša, ktorý sa konal pred 60 rokmi a pomohol zmodernizovať monarchiu.



Cisár Akihito sa 26. apríla posledný raz objavil na verejnosti, keď sa v Tokiu zúčastnil na udeľovaní environmentálnych cien Midori. Išlo o panovníkovu poslednú oficiálnu povinnosť mimo cisárskeho paláca pred jeho avizovanou abdikáciou.



Starší syn Jeho cisárskeho veličenstva Naruhito, ktorý nastúpi na trón deň po abdikácii Akihita, sa stane 1. mája 2019 v poradí 126. cisárom jednej z najstarších monarchií na svete.



Špeciálny cisársky trón, ktorý použijú pri korunovácii nového japonského cisára Naruhita, priviezli do Tokia v septembri 2018 zo starobylého cisárskeho paláca v meste Kjóto s vyše ročným predstihom. Trón nazývaný Takamikura bude použitý na slávnostnom obrade v októbri 2019, keď Naruhito oficiálne oznámi svoje nástupníctvo.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

