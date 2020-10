Penzisti sa môžu tešiť na trinásty dôchodok, prezidentka Čaputová podpísala zákon

Trináste penzie vyplatia v najnižšej sume

Dôchodcovia si prilepšia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.10.2020 (Webnoviny.sk) - Jeden milión 426-tisíc penzistov dostane v decembri tohto roka zo Sociálnej poisťovne trinásty dôchodok v sume od 50 eur do 300 eur.Nárok na 300-eurovú trinástu penziu budú mať tí dôchodcovia, ktorí poberajú dôchodkovú dávku vo výške 214,80 eura a menej. Pri dôchodku v sume 300 eur penzista dostane 269,34 eura, pri 400-eurovom dôchodku bude trinásta penzia predstavovať 233,34 eura a pri dôchodku vo výške 500 eur vyplatí Sociálna poisťovňa trinástu penziu vo výške 197,34 eura. Pri penzii v sume 909,28 eura a viac dosiahne trinásty dôchodok 50 eur.Na trináste dôchodky by sa malo v tomto roku vynaložiť 310 miliónov eur. Vyplýva to zo zákona o trinástom dôchodku, ktorý podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová Trináste penzie vláda Igora Matoviča vyplatí v tomto roku v nižšej sume, ako stanovuje platný zákon. Ten v Národnej rade SR štyri dni pred tohtoročnými februárovými parlamentnými voľbami presadili poslanci za Smer-SD Všetci starobní dôchodcovia totiž mali dostať koncom tohto roka trinásty dôchodok v sume 460 eur, čo je priemerná suma starobnej penzie. Poberatelia ostatných druhov dôchodkov mali dostávať trinásty dôchodok vo výške, ktorá zodpovedá priemernej sume daného druhu dôchodku.Napríklad pri predčasných dôchodcoch malo ísť v tomto roku o 433 eur, invalidní penzisti s mierou postihnutia nad 70 percent mali dostať 380 eur a invalidní dôchodcovia pri miere postihnutia do 70 percent 209 eur. Výdavky na trináste penzie mali podľa zákona od poslancov za Smer-SD dosiahnuť 589 miliónov eur."Zákon o trinástom dôchodku dáva dôchodcom viac ako dvojnásobok toho, čo kedykoľvek v dejinách Slovenskej republiky boli zvyknutí k štandardnému dôchodku dostať," tvrdí minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak Kým vlani podľa neho vianočný dôchodok dostalo 1,26 milióna penzistov a vynaložilo sa na to 152 miliónov eur, v tomto roku trinástu penziu dostane o 164-tisíc dôchodcov viac a vláda na to vynaloží oproti vlaňajšku o 155 miliónov eur viac.