PEPCO KIDS RUN 2019 podporil v deťoch športového ducha

Na troch miestach naprieč Slovenskom sa na štart postavilo 120 detí z detských domovov, materských aj základných škôl. Cieľom detských behov bolo umožniť deťom zažiť neopakovateľnú atmosféru nášho najdlhšieho štafetového behu na Slovensku z Košíc do Bratislavy a podporiť v deťoch športového ducha."Je pre nás dôležité, aby deti a mládež trávili svoj voľný čas zmysluplne, napríklad športom na čerstvom vzduchu a v spoločnosti kamarátov, a práve týmto smerom sme sa rozhodli upriamiť naše aktivity. Na detských behoch pravidelne zažívame perfektnú atmosféru a tešíme sa, že inak to nebolo ani v aktuálnom ročníku," pripomenula v mene generálneho partnera PEPCO KIDS RUN Nikoleta Bobeničová, Country Marketing Coordinator SK/CZ PEPCO.V Košiciach, v Tepličke nad Váhom aj v Bratislave odbehli mladí športovci šprint na 100 m v dvoch kategóriách. Na stupienku víťazov sa ocitlo 20 bežeckých šampiónov a špeciálnu cenu získala aj najmladšia, len dva a polročná bežkyňa. Zažiť atmosféru takéhoto podujatia je pre deti veľkým zážitkom."Bolo úžasné vidieť, ako si to nielen deti z Úsmev ako dar a zúčastnených škôl, ale aj všetci navôkol užívajú. Celková atmosféra prevýšila naše očakávania," dodala Nikoleta Bobeničová.Na štart v Košiciach sa postavili aj mladí športovci z gymnázia sv. Mikuláša v Prešove i deti z Centra pre deti a rodiny v Košickej Novej Vsi.Matúš Vlkovič, tréner atletického klubu AC Run is Fun zhodnotil: "Sme veľmi radi, že sme sa mohli opäť zúčastniť PEPCO KIDS RUN. Deti sú veľmi spokojné. Z behania aj zo skvelej atmosféry, ktorá tu vládne, majú veľkú radosť. Veľmi dobré počasie znásobilo pohodové súťaženie. Ďakujeme, že ste aj tento rok pripravili výnimočný beh pre deti"."Atmosféra bola úžasná, deti z Centra pre rodiny v Košickej novej Vsi boli nadšené a mali sme medzi nimi aj víťaza. Deti sa tešili aj z cien, nádherných darčekov a tričiek od generálneho partnera Pepco. Sme poctení, že sme mohli byť súčasťou The Run Slovakia", dodala Martina Rihárová z Úsmevu ako dar.Dlhodobým partnerom najdlhšej štafety na Slovensku je aj obec Teplička nad Váhom a preto na podujatí nemohli chýbať miestni detskí športovci: "Sme hrdým partnerom THE RUN SLOVAKIA a naši školáci sa veľmi radi zapojili. Každoročne zažívame atmosféru THE RUN SLOVAKIA, ktorá je pre všetkých ohromujúca. Deti sa na akciu veľmi tešili a myslím si, že detský beh bol výborným nápadom a veľmi príjemným spestrením celého podujatia," povedal Viliam Mrázik, starosta obce Teplička nad Váhom.V Bratislave privítali bežcov v cieľovej rovinke najmladší športovci z materskej škôlky: "Naše deti sa na toto podujatie veľmi tešili, v našej skupinke je dokonca aj naša najmladšia, len dvojročná bežkyňa. Je to pre nás krásny zážitok a sme veľmi radi, že sme sa mohli zúčastniť. Veľmi sme si to užili," povedali zástupcovia z MŠ v Dobrohošti.THE RUN SLOVAKIA je prvý interaktívny štafetový beh na Slovensku, ktorého cieľom je spájať východ a západ krajiny. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je už tradične PEPCO KIDS RUN, ktorý umožňuje deťom postaviť sa na štart spolu s bežcami, ktorí prebehnú vyše 520 km naprieč Slovenskom. PEPCO KIDS RUN je sprievodným podujatím najdlhšieho štafetového behu na Slovensku, ktorý sa koná každoročne v júni. Do detského behu, ktorého generálnym partnerom je PEPCO SK/CZ, sa môžu zapájať mladí športovci z celého Slovenska. Prihlášky môžu školy, škôlky, detské kluby a organizácie posielať na email info@therun.sk. Viac informácií je na www.therun.sk PEPCO KIDS RUN 2019 podporil v deťoch športového duchaInzercia