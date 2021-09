Perfektná sobota pre ManCity, Guardiola vytvoril klubový rekord

Futbalisti Manchestru City vyhrali v sobotňajšom šlágri anglickej Premier League na ihrisku Chelsea Londýn 1:0 a pripravili "The Blues" prvú prehru v sezóne. V kombinácii so stratami Manchestru United a Liverpoolu zažili zverenci Pepa Guardiolu perfektnú sobotu.





Víťazstvo "Citizens" zariadil v 53. minúte Gabriel Jesus, keď sa v šestnástke uvoľnil medzi tromi hráčmi Chelsea a s prispením teču Jorginha strelil jediný gól duelu. Londýnčania sa tešili z vyrovnania na 1:1, ale gól kanoniera Romelua Lukakua napokon neplatil pre ofsajd. Obhajca titulu sa tak rehabilitoval za bezgólovú remízu so Southamptonom, po ktorej sa znovu otvorili debaty, či namiesto investície 100 miliónov libier do Jacka Grealisha nebolo lepšie zaplniť odchod Sergia Aguera kvalitným zakončovateľom.Víťazstvom na Stamford Bridge zvládli hráči City prvý z troch náročných krokov v priebehu ôsmich dní, pretože v utorok sa v Lige majstrov predstavia na ihrisku Paríža St. Germain a v nedeľu ich čaká test na pôde Liverpoolu. Na Anfield Road nevyhrali futbalisti City od roku 2003."Citizens" zároveň vrátili Chelsea prehru z posledného finále Ligy majstrov z Porta. Guardiola zmenil taktiku, jeho tím po kvalitnom presingu nedovolil hráčom Chelsea podnikať nebezpečné kontry. Domáci napokon nevyslali na bránu ani jednu strelu. "Nedokázali sme sa vymaniť z tlaku súpera a mali sme málo loptu na kopačkách. To nám bralo sebavedomie a sily," povedal podľa AFP tréner Chelsea Thomas Tuchel.Guardiola v piatok pred zápasom uznal, že na rozdiel od ďalších konkurentov v boji o titul ManU, Chelsea a Liverpoolu nemá v útoku také "eso" ako Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku a Mohamed Salah. Jediný stredný útočník je Gabriel Jesus, ktorého však Guardiola prerobil na túto rolu z pozície pravého krídla. Čas ukáže, či Brazílčan dokáže naplniť rolu kanoniera City."Citizens" sa budú spoliehať na tímové výkony, to je Guardiolova filozofia počas jeho šiestich rokov vo funkcii. "Nezáleží na tom, kde hráme, vždy chceme hrať našu hru," povedal Guardiola, ktorý zaznamenal 221. víťazstvo na lavičke City, čím vytvoril nový klubový rekord.