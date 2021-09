Triatlonista Varga bol na majstrovstvách Európy blízko najlepšej desiatky, v závere mal krízu

Sezóna nebola podľa predstáv

Kríza v závere behu

26.9.2021 (Webnoviny.sk) - Francúz Dorian Coninx sa v španielskej Valencii stal majstrom Európy v tzv. olympijskom triatlone. Slovák Richard Varga vo vyše šesťdesiatčlennej konkurencii obsadil jedenáste miesto, keď len o dve sekundy zaostal za desiatym Nemcom Lassem Nygaardom-Priesterom.Varga dosiahol výsledný čas 1:42:31 h a vybojoval tretí najúspešnejší slovenský výsledok na ME v histórii. Lepší bol on sám v roku 2015, keď vo švajčiarskej Ženeve finišoval štvrtý a Pavel Šimko v roku 2008 v portugalskom Lisabone na šiestom mieste. Vo Valencii triatlonisti absolvovali objemy 1,5 km plávania, 38 km na bicykli a záverečný beh na 10 km. Medzi ženami získala zlato Švajčiarka Julie Derronová (1:51:43 h). Z dvojice Sloveniek Romana Gajdošová obsadila 27. miesto, Ivana Kuriačková preteky nedokončila."Moja sezóna nebola podľa predstáv, Som preto šťastný z výsledku, aký som dosiahol. Je to zadosťučinenie, lebo som predbehol pár ľudí z najlepšej pätnástky z olympijských hier. Ukázal som, že som tam patril," uviedol Richard Varga vo videu na facebookovom profile Slovenskej triatlonovej únie."Chvíľu to vyzeralo aj na deviate miesto, ale dostal som krízu v závere behu. Na bicykli to bolo nebezpečné a rýchle. Na technickej trati sme mali priemernú rýchlosť 45 km/h, snažil som sa jazdiť čo najviac vpredu, ale ťažko sa to dalo potrhať," dodal Varga.Tridsaťdvaročný Varga má za sebou dve olympijské účasti v triatlone. V roku 2012 v Londýne skončil na 22. mieste a o štyri roky neskôr v Riu de Janeiro finišoval jedenásty. Tohtoročná účasť v Tokiu mu ušla len veľmi tesne. Rovnako ako Romana Gajdošová medzi ženami bol prvý pod čiarou spomedzi tých, ktorí sa v kvalifikácii uchádzali o účasť pod piatimi kruhmi.