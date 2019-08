Perišič bude hrať za Bayern, z Interu ho získal na hosťovanie

Hráč Chorvátska Ivan Perišič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 12. augusta (TASR) - Chorvátsky futbalista Ivan Perišič mieri na hosťovanie z Interu Miláno do Bayernu Mníchov. V pondelok prišiel do Nemecka podstúpiť zdravotné testy. Podľa Bildu zaplatia Bavori za hosťovanie päť miliónov eur a získajú opciu na kúpu vo výške 20 miliónov.Perišič má platný kontrakt s Interom do roku 2022, no tréner Antonio Conte mu nemienil dávať veľa priestoru. V Bayerne môže zaceliť dieru po Arjenovi Robbenovi, či Franckovi Ribérym. Správa pochádza z agentúry AFP.